豹旅整裝再出發　小改款 Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic S 試駕

新在哪裡？

●換上全新引擎蓋造型設計，頭燈改為更纖細的四模組 LED 光源，水箱護罩換上新型格柵，LED 導光條尾燈重新排列，並換上新款後保險桿

●車長提升至 4,747mm (原 4,731mm)，車高略為降低為 1,664mm (原1,666mm)

●中控台、方向盤、排檔座造型重新設計

●導入 11.4 吋觸控螢幕，內建 Pivi Pro 資訊娛樂系統，在既有 Apple CarPlay 外增加 Android Auto 有線連接

●新增 Remote (車輛數據監測 app)

●新增 40:20:40 電動傾斜第二排座椅

●安全科技新增 Clear Exit 乘客下車監視系統、360 度 3D 環景系統

●動力提供 P250 單一規格，採用 Ingenium 2.0L 四缸汽油渦輪增壓引擎，輸出與先前同為最大馬力 250PS、最大扭力 365Nm，但 0~100km/h 為 7.3 秒，相較以往慢 0.3 秒

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尾燈組輪廓更為低扁，排列方式源於賽道。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測後行李廂空間之數據。

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