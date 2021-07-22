豹旅整裝再出發　小改款 Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic S 試駕

●換上全新引擎蓋造型設計，頭燈改為更纖細的四模組 LED 光源，水箱護罩換上新型格柵，LED 導光條尾燈重新排列，並換上新款後保險桿
●車長提升至 4,747mm (原 4,731mm)，車高略為降低為 1,664mm (原1,666mm)
●中控台、方向盤、排檔座造型重新設計
●導入 11.4 吋觸控螢幕，內建 Pivi Pro 資訊娛樂系統，在既有 Apple CarPlay 外增加 Android Auto 有線連接
●新增 Remote (車輛數據監測 app)
●新增 40:20:40 電動傾斜第二排座椅
●安全科技新增 Clear Exit 乘客下車監視系統、360 度 3D 環景系統
●動力提供 P250 單一規格，採用 Ingenium 2.0L 四缸汽油渦輪增壓引擎，輸出與先前同為最大馬力 250PS、最大扭力 365Nm，但 0~100km/h 為 7.3 秒，相較以往慢 0.3 秒
我是廣告 請繼續往下閱讀
F-Pace 車系身為 Jaguar 品牌建廠 80 年以來首度跨入 SUV 級距的作品，自 2015 年法蘭克福車展發表後，在 LSUV 市場掀起了新的話題，國內於 2016 年 8 月由時任總代理九和汽車引進，2018 年時原廠推出 SVR 高性能版本，2020 年 9 月推出小改款車型，針對外觀與內裝鋪陳精進，強化聯網效能，國內由台灣捷豹路虎規劃於今年 7/19 正式推出，將動力簡化為單一配置，引進編成與建議售價分為 P250 S (新台幣 278 萬元起) 及本次試駕的 P250 R-Dynamic S (新台幣 299 萬元起)。
外觀方面，小改款 F-Pace 換上全新引擎蓋造型設計，頭燈改為更纖細的四模組 LED 光源，水箱罩也換上新版格柵，LED 導光條尾燈則修改內部鋪陳，並換上新款後保險桿，展現新意。
小改款 F-Pace 換上重新設計的前保險桿、水箱罩、Double J LED 頭燈組及引擎蓋。
小改款 F-Pace 的車身尺碼長寬高分別是 4,747x2,071x1,664 (mm)，軸距則為 2,874mm。
小改款 F-Pace 換上重新設計的尾燈組，行李廂蓋車也擁有新的車牌框造型，保險桿採用雙色搭配，排氣尾管改為雙邊單出隱藏式設計。
水箱罩內部格柵以向過去的 Jaguar 廠徽圖案致敬，R-Dynamic S 擁有專屬的銘牌。
LED 頭燈組內部的導光條自小改款前的單一 J 型改為雙 J 型，提昇識別度。P250 R-Dynamic S 擁有動態方向燈及遠光燈自動調適功能。
小改款 F-Pace 均採用 19 吋胎圈組，試駕車選配為 22 吋 1020 式亮澤黑搭配緞光黑飾件輪圈，
尾燈組輪廓更為低扁，排列方式源於賽道。
內裝方面，小改款 F-Pace 換上新版座艙鋪陳，運用大量軟質材料提昇質感，也強化置物空間表現，更導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕、Pivi Pro 資訊娛樂系統、SOTA 線上軟體更新、座艙電離系統 (含 PM2.5 過濾)、主動式降噪系統、駕駛提示音效、新版氣氛燈及迎賓燈等
小改款 F-Pace 將座艙鋪陳重新設計，營造既簡潔又富科技感的氛圍。
方向盤換上全新的三幅多功能樣式，兩側設有多功能操作介面及金屬換檔撥片，皮革包覆之下的握感相當良好。
12.3 吋高解析度全數位化儀錶為小改款 F-Pace 全車系標準配備，顯示效果輕係，資訊判讀性亦佳。
中控台導入 11.4 吋曲面觸控螢幕，內建 Pivi Pro 多媒體介面，在既有的 Apple CarPlay 之外新增了 Android Auto 智慧手機連接功能，整體操作反應迅速，個人化程度也高。
空調操作介面簡化為兩個多功能滾輪搭配觸控按鍵，上方的 EST.1935 JAGUAR COVENTRY 字樣更使質感大幅提昇。
手機無線充電板位於中控台下方，止滑墊上也可見到致敬傳統 Jaguar 廠徽的紋路。
小改款 F-Pace 換上全新的線傳排檔頭造型，並將引擎啟閉按鈕向下安裝避免誤觸，中央鞍座整合音量調整、駕駛模式切換及陡坡緩降系統等開關，整體質感出色，惟金屬飾板在烈日之下較易產生反光。
固定式全景玻璃天窗為 R-Dynamic S 車型的標準配備，大幅提昇採光表現。
小改款 F-Pace 將門板控制介面下移至扶手處，採用觸控按鈕來調整車外後視鏡與門鎖，無論質感與上手度均較小改款前大幅進步。
試駕車選配要價新台幣 15 萬元的 14 向電動調整雙前座高性能跑車座椅，具備記憶、通風及加熱功能，乘坐包覆性優異，支撐性也相當不錯。
後座空間足敷成年人士使用，椅背傾斜角度可進行電動調整，不過中央隆起範圍與較為向後延伸的中船，影響中間座位乘客的舒適性。
後座乘客享有專屬的空調出風口及置物空間，充電插座僅提供 12V 而無 USB 選項。
附表為本站實測座艙空間之數據。
行李廂標準置物容積為 613 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒之下可進一步擴充為平整的大空間。
安全防護方面，小改款 F-Pace 導入Clear Exit 乘客下車監視系統、後部碰撞預警輔助系統、後方車流警示及 360 度 3D 環景顯示系統，全車系也標準配備 ACC 主動式定速巡航含車流排隊功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、駕駛注意力監控系統、DSC 循跡動態穩動控制系統、ASPC 全地面起步輔助系統、TVbB 煞車控制扭力轉換系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 F-Pace 引進 P250 單一動力，採用 Ingenium 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,500rpm 時可輸出 250ps 最大馬力，於 4,500rpm 時可輸出 365Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及智慧型四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.3 秒完成，極速受電子限速為 217km/h，平均油耗為 11.9km/L。
小改款 F-Pace 導入 360 度 3D 環景顯示系統，可即時查看高畫質的車身周遭動態，提昇安全性。
駕駛 F-Pace P250 R-Dynamics S 上路，旋即感受到即便是入門的動力編成，也營造不俗的加速推力，引擎與變速箱之間的匹配性良好，四輪驅動系統又提供不錯的抓地力，都會穿梭游刃有餘，且運轉精緻度與 NVH 工程表現均佳，符合此級距豪華 SUV 應有水準。
操駕表現方面，F-Pace 的底盤調校在穩重紮實之餘，加入了靈活的路感，鋁合金的平台使過彎更為輕快，避震器對於側傾與路面碎震的抑制能力不錯，試駕車選配至 22 吋胎圈組也不致於過度顛簸，其選配的動態駕馭套件更賦予駕駛更豐富的選擇性，成為能文能武的時尚座駕。
F-Pace 的誕生使 Jaguar 在德系對手林立的 LSUV 級距中佔有一席之地，小改款更在原先相當具有英倫風味的獨特造型基礎上，精進了細部的設計，內裝變革幅度也頗具誠意，而動力即便是入門的 P250 也綽綽有餘，省下的預算可用於原廠豐富而物有所值的選用配備中，相信會受到追求個人風格的消費者青睞。
試駕車選配要價新台幣 4.94 萬元的動態駕馭套件，帶來 Configurable Dynamics 跑車化個人設定、Adaptive Dynamics 主動動態控制系統及紅色剎車卡鉗，可輕易配置出理想的車輛反應。