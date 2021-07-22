取消三門掀背　2021 年式 Peugeot 108 於英國登場

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外觀方面，2021 年式 108 新增 Ural White (白色) 及 Galaxite Grey (灰色) 兩款新車色，取代過去的 Bianca White (白色) 及 Carbon Grey (灰色)，另外也可選擇 Laser Red (紅色)、Gallium Grey (灰色)、Caldera Black (黑色)、Smooth Green (綠色)、Antelope Red (紅色)、Galaxite Grey (灰色) 及 Calvi Blue (藍色)。在 Collection 等級中換上車身同色門把取代過去的鍍鉻門把，足踏 15 吋 Thorren 鋁合金輪圈搭配橘色中心蓋。
內裝方面，2021 年式 108 的 Active 等級採用 White Line Jusa 白色飾板搭配 Charcoal Grey 座艙，Allure 車型升級亮黑中控台飾板，Collection 等級換上 Orange Maya Line Jusa 橘色飾板搭配 Yellow Sun 黃色縫線，座艙配色還可依照車色而施以車身同色處理。
動力配置方面，2021 年式 108 全數採用通過 RDE2 排放測試的 1.0 升直列 3 缸 S&S 自然進氣汽油引擎搭配 5 速手排變速箱，可輸出 72bhp 最大馬力及 93Nm 峰值扭力，極速為 99mph (約 159km/h)。國內市場方面，目前總代理寶嘉聯合未引進歐洲市場取向的 108 車系，不過其前身 107 曾導入國內。