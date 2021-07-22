Škoda 累計生產 800 萬具 MQ200 手排變速箱
Škoda 宣布其最倚重的 Mladá Boleslav 工廠自 2000 年以來生產 MQ200 手排變速箱於日前完成生產 800 萬具的里程碑，該系列的手排變速箱具備 5 速或者 6 速變速系統，除了供給 Škoda 品牌之外，亦提供包含 Volkswagen、Audi、Seat 等 VAG 集團旗下品牌之車款，每日產能約 1,900 具。另外該工廠也負責生產 MQ100 系列的變速箱。
7Car 小七車觀點
2021-07-22 14:55:40
根據原廠提供的訊息， Mladá Boleslav 工廠在 2020 年就供應了 383,000 具 5 速或者 6 速手排變速箱，日產量約為 1,900 具。MQ200 可承受扭力範圍約為 200Nm，用於排氣量介於 1.0 ~ 1.6 升之間的車款上，包含 Škoda、Volkswagen、Audi、Seat 等品牌的車款。
Mladá Boleslav 工廠除了組裝 MQ100 和 MQ200 手排變速箱之外，Škoda 另一座 Vrchlabí 工廠也負責生產 DQ200 7 速雙離合器變速箱，兩家工廠生產變速箱門共有約 1,700 名員工。
Škoda 肩負製造 Volkswagen 集團變速箱的重任，光是在 2019 年就生產約 1,125,200 具變速箱，每日產量約為 4,800 具，成為集團重要的變速箱製造單位。 未來 Škoda 還預計在 Mladá Boleslav 工廠生產 Superb iV 與 Octavia iV 油電車型所需的高壓電池。同時 Enyaq iV 純電車採用的電池也預計在 2022 年開始供應。