累計銷售史上最快　Lamborghini Urus 生產數達 15,000 輛

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第 15,000 輛 Urus 將供應於英國市場，選配了最新的 Graphite Capsule 系列塗裝與飾板，包含車色選擇 Grigio Keres Matt 烤漆搭配 Verde Scandal 細節，內裝則選擇 Nero Ade/Verde Scandal 兩種色調。
Lamborghini Urus 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪引擎，為 Lamborghini 品牌旗下第一個採用渦輪增壓引擎的車型。此選擇是基於提供 Urus 更多元的使用性。特別是越野駕駛環境中需要低轉速高扭力輸出的引擎特性，這具引擎於 6,000 rpm 時可輸出 650 hp 最大馬力，引擎轉速最高可達 6,800 rpm，並於 2,250-4,500 rpm 時輸出最大扭力匹配 8 速手自排變速箱。0-100 km/h 加速僅需 3.6 秒，0-200 km/h 加速為 12.8 秒，極速可達 305km/h，性能不亞於旗下的超跑車系。
另外 Lamborghini 也於今年 3 月選擇在俄羅斯 Lake Baikal 舉辦的 Days of Speed 活動上創下 298 km/h 的極速紀錄，在短短一公里內平均速度達 114 km/h，表現出在結冰路面行駛的性能實力。