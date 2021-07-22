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累計銷售史上最快　Lamborghini Urus 生產數達 15,000 輛

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-22 14:55:40

在休旅蔚為風潮當下，Lamborghini Urus 自 2017 年 12 月亮相立即受到矚目，很快的於兩年的時間內達成生產 10,000 輛的里程碑。而在今年，Lamborghini Urus 也於前 6 個月的時間在全球創下 4,852 輛的交車輛，日前更宣布突破 15,000 的門檻，僅用三年的時間達成這項紀錄，堪稱是品牌自創立以來累計銷售最快的車種。

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第 15,000 輛 Urus 將供應於英國市場，選配了最新的 Graphite Capsule 系列塗裝與飾板，包含車色選擇 Grigio Keres Matt 烤漆搭配 Verde Scandal 細節，內裝則選擇 Nero Ade/Verde Scandal 兩種色調。

Lamborghini Urus 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪引擎，為 Lamborghini 品牌旗下第一個採用渦輪增壓引擎的車型。此選擇是基於提供 Urus 更多元的使用性。特別是越野駕駛環境中需要低轉速高扭力輸出的引擎特性，這具引擎於 6,000 rpm 時可輸出 650 hp 最大馬力，引擎轉速最高可達 6,800 rpm，並於 2,250-4,500 rpm 時輸出最大扭力匹配 8 速手自排變速箱。0-100 km/h 加速僅需 3.6 秒，0-200 km/h 加速為 12.8 秒，極速可達 305km/h，性能不亞於旗下的超跑車系。

另外 Lamborghini 也於今年 3 月選擇在俄羅斯 Lake Baikal 舉辦的 Days of Speed 活動上創下 298 km/h 的極速紀錄，在短短一公里內平均速度達 114 km/h，表現出在結冰路面行駛的性能實力。

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