短軸自排 & 長軸手排　全新 Volkswagen Caddy Cargo 預售價新台幣 82.8 萬開放接單

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Caddy Cargo 商用版甫於先前發表的 Caddy Maxi 相同，以 MQB 底盤作為基礎開發而成，具有最新的家族化特徵，不過保險桿取消同車色烤漆設計。而在座艙方面，無論是長軸或短軸車型，都保留與乘用版相同的數位化座艙設計，包含按鍵式電子手剎車含 Auto Hold 車輛靜止功能、光感應自動啟閉頭燈、6.5 吋多媒體資訊整合觸控螢幕，短軸自手排車型也保留電子線傳變速系統含換檔撥片，並配有雙前座正面與側氣囊、倒車雷達、PDC 後方停車導引系統等安全配備。
為了滿足商用需求，Caddy Cargo 貨艙使用防刮材質的大面積底板，長軸版還放大側滑門開口的尺寸，讓兩組歐規棧板能夠輕鬆放入，在裝載貨物或搬運工具時都能更為便利。同時配備有整合玻璃以及防護柵欄的貨艙隔板，維持後窗視野的同時，還可以提升載運貨物時前座安全性。此外，亦配有貨艙獨立門鎖，駕駛艙與貨艙可以獨立上鎖，確保上下貨物的同時，還能保障駕駛艙貴重物品的安全。
動力方面，短軸自排與長軸手排統一搭載與 Caddy Maxi 汽油版相同的 1.5 TSI I 直列 4 缸汽油渦輪增壓引擎為動力來源，可以帶來 114ps 馬力與 22.4kgm 扭力輸出，同樣具有 ACT 主動汽缸休止技術，各繳出 16.1km/L (短軸)與 15.8km/L (長軸)的一級油耗表現。歐系進口廂型貨車在國內選擇不多，最接近的對手莫過於 Citroen Berlingo Van 了，兩者短軸版本的入手價差並不大，唯獨對手的長軸自排版本接近百萬元，以 Caddy 過去的市場表現和這次較為居中的價格來看，未來在市場上仍維持不錯的競爭力。