▲ 傳奇重磅出場！Red Bull KTM 測試車手 Dani Pedrosa 8 月外卡參賽 MotoGP JK

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自從他退役以來，這位三屆 MotoGP 冠軍一直是 KTM 為 MotoGP 和 KTM RC16 開發計劃中不可或缺的一員，該 KTM RC16 於 2016 年在瓦倫西亞首次亮相。
Dani Pedrosa 在國際摩托車隊聯盟（IRTA）和測試日都與 MotoGP 分站賽共享同一條賽道，但是 Red Bull Ring 賽道將成為 Pedrosa 與 KTM 的第一場賽事，Pedrosa 將駕駛 KTM RC16 的改裝開發版本，在真正的賽事中獲得更多有價值的數據。
Dani Pedrosa：「我從一開始就在 MotoGP 與 KTM 參與這項開發，成為其中的一員，並且跟他們分享我的經驗，是一件非常有趣的事。我們一步一步的竭盡所能，而這次重新參賽會是很有趣的體驗，因為相較一般測試，能夠提供不同的面向。我已經很久沒參加比賽了，參賽的心態上和測試時會有很大的差異。我會把參賽的重點放在，已正式上場的條件來測試車子性能。我希望可以透過這個來了解車手們實際對於不同的賽段與技術要點的需求。在家看比賽我能感受到車輛與賽事都在成長，但為了更了解現在的 MotoGP 賽事，新技術和戰略，才有了這次的外卡參賽。很難闡述我在許久未跑比賽後的期待，可能會很進入比賽狀態，也可能不會，但我們會盡可能的享受這個周末。」
Red Bull KTM 賽事經理 Mike Leitner 補充道：「再次在 MotoGP 中看到 Dani 感覺很奇怪，他已經很長時間沒有參加比賽了，但讓他在 Red Bull Ring 賽道的車庫中來分析，KTM RC16 套件在參賽 GP 的狀況下的強項和缺項，是很有價值的事！這將為他的測試工作提供一個很好的方向。基於 Dani 的所有經驗，他於 2018 年底退役，當時這位車手仍位於這項運動的頂端，我們可以看到他對於研發 KTM RC16 成功的影響力。他將使用以當前的賽車搭配小升級的混合車款，並將在周末進行一些測試，但我們也不想讓他負荷太大，只希望他好好享受這場大獎賽！目前 MotoGP 中擁有許多年輕力壯的車手，所以他會很忙，但這是讓他了解更多並感受這項運動當前基準的好方法，這將有助於我們進行未來的測試。」