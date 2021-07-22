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Maserati 20/21 年式 Ghibli 2.0 338 萬限量 10 席推出

▲ Maserati 20/21 年式 Ghibli 2.0 338 萬限量 10 席推出
▲ Maserati 20/21 年式 Ghibli 2.0 338 萬限量 10 席推出

2GameSome - 有車賞

2021-07-22 15:55:01

Maserati Taiwan 限時推出20/21年式Ghibli 2.0 限量 10 席 338 萬起，即日起入主可享 180 萬 60 期 0 利率。

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身為首款輕油電豪華轎跑，Maserati Ghibli 2.0 C 柱鑲上了代表油電新世代的三叉戟湛藍箭矢廠徽，前方葉子板散熱鰭孔更嵌入了湛藍飾框。此外，GranSport 車型配上多層次直瀑式水箱格柵，及可選配的消光藍性能剎車卡鉗，車艙內更享有象徵電能色調的湛藍車縫線及三叉戟頭枕，Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈則為新年式的改款重點。

駕駛艙內的嶄新變革，莫過於擁有全新UI 介面的 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統，導入高解析度的 10.1 吋觸控中央螢幕，內建無線 Apple CarPlay 及 Android Auto，與新款數位儀錶設計及新增的手機無線充電裝置（GranSport 車型標準配備）。

擁有高達 330hp/450Nm 的 Ghibli 2.0，裝載 Maserati 百年造車以來最精悍的直列四缸引擎，結合新科技 eBooster 電控渦輪，在 2250 rpm 低轉速時即可榨出最高峰值 450Nm 的扭力，進一步優化渦輪遲滯，提供更線性的操駕回饋。

Ghibli 2.0 每公升馬力輸出高達 165 hp，零百加速 5.7 秒內完成，極速更可高達每小時 255 公里。搭載全新 48V車 電系統，透過位於引擎室的 48V BSG 發電機，可高度利用行進間及煞車回收系統儲備更高電能，除供給 eBooster 穩定運作的電力之外，亦能提升 20% 的油耗表現，甚至降低高達 25% 碳排量。

20/21 年式 Ghibli 2.0 車系摘要

車型

Ghibli 2.0

Ghibli 2.0 GranSport

引擎規格

2.0升L4缸內直噴330 hp / 450 Nm 

eBooster串聯渦輪增壓

2.0升L4缸內直噴330 hp / 450 Nm 

eBooster串聯渦輪增壓

懸吊系統

Maserati Skyhook 電子阻尼

-



前雙A臂、後多連桿





後軸 LSD 限滑差速器





照明系統

感應式雙氙氣頭燈



-

智慧型LED矩陣頭燈

-



駕駛輔助

ADAS 先進駕駛輔助系統

-

(ACC, FCW+, LKA, ABSA)

IVC 整合式車輛控制系統





MSP 車身穩定ON/OFF





外觀配備

空力套件

標準式樣

跑車式樣

水箱欄柵

鍍鉻單柵

多層次雙柵

輪圈配置

18”

20”

尾管配置

雙側四出

雙側四出

內裝配備

內裝飾板

暗色鏡面

暗色鏡面

手機無線充電

-



電動天窗





音響系統

標準

標準

座椅

前座椅型式

舒適型

跑車型

皮革

經典皮革

經典皮革

坐姿調整

12向電動

12向電動

多功能方向盤

式樣

標準式樣

運動式樣

調整

4向電動

4向電動

換檔撥片

-

鋁質

 

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