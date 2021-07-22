▲ Maserati 20/21 年式 Ghibli 2.0 338 萬限量 10 席推出

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身為首款輕油電豪華轎跑，Maserati Ghibli 2.0 C 柱鑲上了代表油電新世代的三叉戟湛藍箭矢廠徽，前方葉子板散熱鰭孔更嵌入了湛藍飾框。此外，GranSport 車型配上多層次直瀑式水箱格柵，及可選配的消光藍性能剎車卡鉗，車艙內更享有象徵電能色調的湛藍車縫線及三叉戟頭枕，Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈則為新年式的改款重點。





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駕駛艙內的嶄新變革，莫過於擁有全新UI 介面的 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統，導入高解析度的 10.1 吋觸控中央螢幕，內建無線 Apple CarPlay 及 Android Auto，與新款數位儀錶設計及新增的手機無線充電裝置（GranSport 車型標準配備）。





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擁有高達 330hp/450Nm 的 Ghibli 2.0，裝載 Maserati 百年造車以來最精悍的直列四缸引擎，結合新科技 eBooster 電控渦輪，在 2250 rpm 低轉速時即可榨出最高峰值 450Nm 的扭力，進一步優化渦輪遲滯，提供更線性的操駕回饋。





Ghibli 2.0 每公升馬力輸出高達 165 hp，零百加速 5.7 秒內完成，極速更可高達每小時 255 公里。搭載全新 48V車 電系統，透過位於引擎室的 48V BSG 發電機，可高度利用行進間及煞車回收系統儲備更高電能，除供給 eBooster 穩定運作的電力之外，亦能提升 20% 的油耗表現，甚至降低高達 25% 碳排量。





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