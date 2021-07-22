▲ 福斯商旅全新 Caddy Cargo 預售好康價 79.8 萬元限量 50 輛開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新世代 Caddy Cargo 搭配科技化儀錶板、6.5 吋觸彩色螢幕音響與進階版行車電腦，以及短軸車型配備的線傳式雙離合器變速系統含方向盤換檔撥片。同時，全新世代 Caddy Cargo 全車系配備有駕駛座扶手、大型儲物空間、給予更舒適化的內裝氛圍。
全新世代 Caddy Cargo 具有防刮材質的大面積底板，及挑高、寬敞貨艙空間。同時，長軸版還放大側滑門開口的尺寸，讓兩組歐規棧板能夠輕鬆放入。全車系同時配備有整合玻璃以及防護柵欄的貨艙隔板，維持後窗視野的同時，還可以提升載運貨物時前座安全性。此外，亦配有貨艙獨立門鎖，駕駛艙與貨艙可以獨立上鎖，進一步確保上下貨物的同時，駕駛艙貴重物品的安全。
全新世代 Caddy Cargo 短軸與 Caddy Cargo 長軸車款，以整合 ACT 主動汽缸休止技術的 1.5 TSI 直列4缸汽油渦輪增壓引擎為動力來源，可以帶來 114 匹馬力與 22.4 公斤米扭力輸出，ACT 主動汽缸休止技術更可以允許引擎以「雙汽缸」模式運轉，能夠更近一步降低燃油消耗。另外，更全面標配雙前座前氣囊、側氣曩和側氣簾，加上 PDC 後方停車導引系統、按鍵式電子手剎車含 Auto Hold 車輛靜止功能及光感應自動啟閉頭燈等安全配備。
全新 Caddy Cargo 共引進 Caddy Cargo 短軸自排以及 Caddy Cargo 長軸手排兩款車型，同樣開出 82.8 萬元預售價格，於 8/15 前下訂更享有 79.8 萬元的「預售好康專案」，全台僅限量 50 台！更多產品資訊請洽全台各展示中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。
全新世代 Caddy Cargo 預售價：
Caddy Cargo 短軸自排 接單價新台幣 82.8 萬
Caddy Cargo 長軸手排 接單價新台幣 82.8 萬
8/15以前下訂「預售好康價」：
Caddy Cargo 短軸自排 預售好康價新台幣 79.8 萬
Caddy Cargo 長軸手排 預售好康價新台幣 79.8 萬