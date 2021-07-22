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福斯商旅全新 Caddy Cargo 預售好康價 79.8 萬元限量 50 輛開跑

▲ 福斯商旅全新 Caddy Cargo 預售好康價 79.8 萬元限量 50 輛開跑
▲ 福斯商旅全新 Caddy Cargo 預售好康價 79.8 萬元限量 50 輛開跑

2GameSome - 有車賞

2021-07-22 15:55:01

繼上週全新世代 Caddy Maxi 登台後，福斯商旅再度為台灣頭家追加提供德國商用車最佳選擇：全新世代 Caddy Cargo 啟動預售，共引進 Caddy Cargo 短軸自排及 Caddy Cargo 長軸手排兩款車型，以新台幣 82.8 萬元起價格開放給聰明的台灣頭家下訂，且在 8/15 前下訂還提供限量 50 台的預購專案，可享有 79.8 萬元的預購優惠價。

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全新世代 Caddy Cargo 為Caddy Van的改款後繼車，與上周發表的 Caddy Maxi 相同，都是以福斯集團最新 MQB 轎式底盤作為基礎開發而成，提供全新設計的外觀造型、科技化內裝鋪陳，還有寬敞、挑高的貨艙空間，為台灣頭家帶來全新進化德國商用車的購車選擇。

全新世代 Caddy Cargo 搭配科技化儀錶板、6.5 吋觸彩色螢幕音響與進階版行車電腦，以及短軸車型配備的線傳式雙離合器變速系統含方向盤換檔撥片。同時，全新世代 Caddy Cargo 全車系配備有駕駛座扶手、大型儲物空間、給予更舒適化的內裝氛圍。

全新世代 Caddy Cargo 具有防刮材質的大面積底板，及挑高、寬敞貨艙空間。同時，長軸版還放大側滑門開口的尺寸，讓兩組歐規棧板能夠輕鬆放入。全車系同時配備有整合玻璃以及防護柵欄的貨艙隔板，維持後窗視野的同時，還可以提升載運貨物時前座安全性。此外，亦配有貨艙獨立門鎖，駕駛艙與貨艙可以獨立上鎖，進一步確保上下貨物的同時，駕駛艙貴重物品的安全。

全新世代 Caddy Cargo 短軸與 Caddy Cargo 長軸車款，以整合 ACT 主動汽缸休止技術的 1.5 TSI 直列4缸汽油渦輪增壓引擎為動力來源，可以帶來 114 匹馬力與 22.4 公斤米扭力輸出，ACT 主動汽缸休止技術更可以允許引擎以「雙汽缸」模式運轉，能夠更近一步降低燃油消耗。另外，更全面標配雙前座前氣囊、側氣曩和側氣簾，加上 PDC 後方停車導引系統、按鍵式電子手剎車含 Auto Hold 車輛靜止功能及光感應自動啟閉頭燈等安全配備。

全新 Caddy Cargo 共引進 Caddy Cargo 短軸自排以及 Caddy Cargo 長軸手排兩款車型，同樣開出 82.8 萬元預售價格，於 8/15 前下訂更享有 79.8 萬元的「預售好康專案」，全台僅限量 50 台！更多產品資訊請洽全台各展示中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。

全新世代 Caddy Cargo 售價

Caddy Cargo 短軸自排           接單價新台幣 82.8 萬

Caddy Cargo 長軸手排           接單價新台幣 82.8 萬

8/15以前下訂預售好康價」

Caddy Cargo 短軸自排           預售好康價新台幣 79.8 萬

Caddy Cargo 長軸手排           預售好康價新台幣 79.8 萬

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