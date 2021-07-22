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1,400 萬起！三一東林科技導入頂級商務車品牌 KLASSEN

▲ 1,400 萬起！三一東林科技導入頂級商務車品牌 KLASSEN
▲ 1,400 萬起！三一東林科技導入頂級商務車品牌 KLASSEN

2GameSome - 有車賞

2021-07-22 15:55:01

三一東林科技正式宣佈引進德國 KLASSEN Luxury Vans 系列，價格約新台幣 1,400 萬元到 1,800 萬元，持續向「亞洲最大客製化成車廠」目標邁進，將與台灣各大汽車租賃公司合作，推出此一極致奢華商務車型，投入各行業巨星的保姆車租賃。

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三一東林科技，繼日前宣佈將與台灣各大汽車租賃公司合作，導入頂級房車旗艦車款「BRABUS B50服務市場高端客戶之外，更引進以奢華聞名於世、客製化手工打造之德國商務車名廠「KLASSEN，以滿足頂級企業貴賓、巨星之企業租賃需求。

KLASSEN Luxury Vans系列是以賓士商旅車V-Class系列為基礎，將全車所有車廂內的座椅配置配備配色材質全面依照頂級客戶需求重新打造而成，以Tailer made your own castle」、「訂製您自己的 行動城堡」為訴求，這將會是目前台灣市場最奢華的商務車系。

台灣商務型MPV休旅車每年大約有「數千輛到近萬輛」的市場規模，各大汽車品牌代理商紛紛導入這類車型，此級距中最具豪華地位象徵的車款以賓士 V-Class 為代表，而德國名廠 KALSSEN 則是打造商務型休旅車內裝配備的翹楚，特別是針對賓士 V-Class 提出一系列內裝配備改造方案，針對頂級客戶的不同需求共分為 8 個系列、超過 196 種內裝形式，在選定系列與型式後，並且能依客戶需求客製化所有配備細節、座椅配置、材質與顏色等，力求打造出最完美豪奢的專屬座駕。

賓士 V-Class 擁有 5370×1928×1900mm 車身尺碼以及達 3430mm 軸距，寬闊的車廂空間設計深受層峰商務人士青睞，而德國 KLASSEN Luxury Vans 則是基於優異的空間條件，將內裝格局進行完全升級改造，特別是後座車廂的空間配備。

私密隔屏+星光頂篷

KLASSEN Luxury Vans 全數以「私密隔屏」將雙前座與後座區隔成獨立空間，進一步確保後座的隱私性，私密隔屏具備電動升降及透光度調節功能，還可追加 42 吋液晶螢幕，搭配頂級影音娛樂系統。車廂內頂蓬可採用變色 LED 燈光或是如遊艇般的麂皮搭配木紋點綴，也可選配勞斯萊斯等級以光纖點亮的「星光頂篷」。

Ottoman 總裁級頭等艙獨立後座

基本配置兩張 Ottoman 總裁級頭等艙獨立後座，及兩張電動收摺秘書椅，除了全電動調整機能，如：具備身體各部位支撐調整機能、多種按摩模式、多段加熱與通風等全方位機能，及可調整至近乎平躺的坐姿設定。並經過精密計算，符合最佳人體工學，能充分平均乘客重量並有效吸收碎震，提供後座買家極致舒適的乘坐品質。

Ottoman 總裁級頭等艙獨立後座也可選用雙座設定，讓後座擁有媲美小型 Lounge 的豪奢感與更為寬闊的活動空間，當然，內裝頂級皮革的配色、車縫形式、原木飾板、金屬或碳纖維材質，一切您所想得到的，KLASSEN 極致商務車系都可以為您精心雕琢，形式千變萬化，唯一相同的是巧奪天工、精雕細琢的完美呈現。

在配備方面，舉凡各種品牌任君挑選的頂級影音娛樂系統、對應商務所需的行動辦公室商務套件與行動辦公桌、保持美酒溫度的大型獨立冷藏冰箱、溫控功能置杯架、膠囊咖啡機等，所有頂級客戶所能想到的奢華配備都可依需求移植到  KLASSEN Luxury Vans 車廂內。

更多KLASSEN Luxury Vans 細節請參考以下網址︰

https://youtu.be/khBmpwaC3CA

https://youtu.be/_aZ_HN1KnOs

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