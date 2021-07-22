▲ 1,400 萬起！三一東林科技導入頂級商務車品牌 KLASSEN

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KLASSEN Luxury Vans系列是以賓士商旅車V-Class系列為基礎，將全車所有車廂內的座椅配置、配備、配色、材質全面依照頂級客戶需求重新打造而成，以「Tailer made your own castle」、「訂製您自己的 行動城堡」為訴求，這將會是目前台灣市場最奢華的商務車系。
台灣商務型MPV休旅車每年大約有「數千輛到近萬輛」的市場規模，各大汽車品牌代理商紛紛導入這類車型，此級距中最具豪華地位象徵的車款以賓士 V-Class 為代表，而德國名廠 KALSSEN 則是打造商務型休旅車內裝配備的翹楚，特別是針對賓士 V-Class 提出一系列內裝配備改造方案，針對頂級客戶的不同需求共分為 8 個系列、超過 196 種內裝形式，在選定系列與型式後，並且能依客戶需求客製化所有配備細節、座椅配置、材質與顏色等，力求打造出最完美豪奢的專屬座駕。
賓士 V-Class 擁有 5370×1928×1900mm 車身尺碼以及達 3430mm 軸距，寬闊的車廂空間設計深受層峰商務人士青睞，而德國 KLASSEN Luxury Vans 則是基於優異的空間條件，將內裝格局進行完全升級改造，特別是後座車廂的空間配備。
私密隔屏+星光頂篷
KLASSEN Luxury Vans 全數以「私密隔屏」將雙前座與後座區隔成獨立空間，進一步確保後座的隱私性，私密隔屏具備電動升降及透光度調節功能，還可追加 42 吋液晶螢幕，搭配頂級影音娛樂系統。車廂內頂蓬可採用變色 LED 燈光或是如遊艇般的麂皮搭配木紋點綴，也可選配勞斯萊斯等級以光纖點亮的「星光頂篷」。
Ottoman 總裁級頭等艙獨立後座
基本配置兩張 Ottoman 總裁級頭等艙獨立後座，及兩張電動收摺秘書椅，除了全電動調整機能，如：具備身體各部位支撐調整機能、多種按摩模式、多段加熱與通風等全方位機能，及可調整至近乎平躺的坐姿設定。並經過精密計算，符合最佳人體工學，能充分平均乘客重量並有效吸收碎震，提供後座買家極致舒適的乘坐品質。
Ottoman 總裁級頭等艙獨立後座也可選用雙座設定，讓後座擁有媲美小型 Lounge 的豪奢感與更為寬闊的活動空間，當然，內裝頂級皮革的配色、車縫形式、原木飾板、金屬或碳纖維材質，一切您所想得到的，KLASSEN 極致商務車系都可以為您精心雕琢，形式千變萬化，唯一相同的是巧奪天工、精雕細琢的完美呈現。
在配備方面，舉凡各種品牌任君挑選的頂級影音娛樂系統、對應商務所需的行動辦公室商務套件與行動辦公桌、保持美酒溫度的大型獨立冷藏冰箱、溫控功能置杯架、膠囊咖啡機等，所有頂級客戶所能想到的奢華配備都可依需求移植到 KLASSEN Luxury Vans 車廂內。
更多KLASSEN Luxury Vans 細節請參考以下網址︰
https://youtu.be/khBmpwaC3CA
https://youtu.be/_aZ_HN1KnOs