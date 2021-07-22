帥勁十足的韓系跑房車　小改款 Kia Stinger 3.3 GT AWD 試駕

新在哪裡？

●外觀配備換上新款 18 或 19 吋鋁圈、全新 LED 日行燈(漸進式呈現)、車尾以 LED 刀鋒造型燈具貫穿

●內裝導入全新的氣氛照明系統、三幅式方向盤下部採用新式的金屬飾板點綴、車內後視鏡改為無框、標配引擎遙控啟閉系統(可預先發動車輛暖車冷房)

●安全部分全車系標配 Level 2 智慧駕駛輔助功能，包含 SCC 全速域智慧巡航控制系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助，也新增 BVM 盲區顯影輔助系統

●3.3 GT AWD 最大馬力自 370ps 降為 366ps，平均油耗自 9.4km/L 降為 9.3km/L

●車身尺碼未變更，但空重減輕 7 公斤

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測後行李廂空間之數據。

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