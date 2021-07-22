帥勁十足的韓系跑房車　小改款 Kia Stinger 3.3 GT AWD 試駕

●外觀配備換上新款 18 或 19 吋鋁圈、全新 LED 日行燈(漸進式呈現)、車尾以 LED 刀鋒造型燈具貫穿
●內裝導入全新的氣氛照明系統、三幅式方向盤下部採用新式的金屬飾板點綴、車內後視鏡改為無框、標配引擎遙控啟閉系統(可預先發動車輛暖車冷房)
●安全部分全車系標配 Level 2 智慧駕駛輔助功能，包含 SCC 全速域智慧巡航控制系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助，也新增 BVM 盲區顯影輔助系統
●3.3 GT AWD 最大馬力自 370ps 降為 366ps，平均油耗自 9.4km/L 降為 9.3km/L
●車身尺碼未變更，但空重減輕 7 公斤
我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia Stinger 的歷史，可追溯至 2011 年 9 月法蘭克福車展所發表的 GT Concept 概念車，該車展現 Peter Schreyer 對於跑房車的設計功力，接下來在 2014 年底特律車展發表 GT4 Stinger 概念車讓車名首次登場，量產版本於 2017 年底特律車展發表，是由 Peter Schreyer 及 Gregory Guillaume 操刀設計，前 BMW M 副總工程師 Albert Biermann 負責工程開發，國內總代理台灣森那美起亞選在 2018 年 10 月 23 日導入，初期引進 2.0 GT-Line RWD 及 3.3 GT AWD 雙車型，2019年 3 月11 日時新增 2.0T EX 車型使入手門檻降至新台幣 139.9 萬元。
隨著市場發展，Kia 原廠於 2020 年 8 月推出小改款車型，台灣森那美起亞規劃於今年 7 月 15 日正式上市，引進編成與建議售價分別是 2.0 EX (新台幣 148.9 萬元起)、2.0 GT-Line (新台幣 178.9 萬元起) 及本次試駕的 3.3 GT AWD (新台幣 229.9 萬元起)。
2011 年法蘭克福車展發表的 GT Concept 為 Stinger 的原型，許多設計元素保留至量產車上，其 GT 字樣也應用於 Kia 全車系的 GT-Line 運動畫編成當中。
2014 年底特律車展發表的 GT4 Stinger 概念車則讓 Stinger 之名正式亮相。
外觀方面，小改款 Stinger 外觀上提供全新設計的 18 吋或 19 吋鋁圈，車頭採用全新設計的 LED 日行燈，新的燈組在熄滅時採用漸進方式呈現，視覺上更為滑順漂亮，科技感受更為濃厚。車尾的 LED 刀鋒造型尾燈後貫穿全車，組辨識度更高。尺碼部分則無更動，車身長寬高分別是 4,830x1,870x1,400 (mm)，軸距則為 2,905mm。
小改款 Stinger 在外觀部分更動幅度不大，車頭換上全新 LED 日行燈，細節以深色鍍鉻點綴。
小改款 Stinger 的尺碼無更動，車身長寬高分別是 4,830x1,870x1,400 (mm)，軸距則為 2,905mm。
車尾 LED 燈組自先前的雙框式樣改為橫貫刀鋒式樣，排氣尾管採用雙邊雙出設計。
Tiger Nose 水箱罩的外框施以深色鍍鉻點綴，中央藏有將毫米波雷達飾板及前鏡頭，上方廠徽並未換上最新式樣。
2.0 GT-Line 及 3.3 GT AWD 車型配置雙投射式 LED 頭燈組，具備水平自動調整、DBL 車速動態轉向輔助照明及自動啟閉功能，方向燈採用點狀立體設計。
2.0 GT-Line 及 3.3 GT AWD 車型足踏前 225/40R19 後 255/35R19 胎圈組，3.3 GT AWD 升級前後 18 吋煞車碟盤及前二活塞後四活塞 Brembo 煞車卡鉗。
尾燈自小改款前的左右框狀 LED 導光條改為刀鋒橫貫式，而側面的反光片仍是視覺上的特點。
內裝方面，小改款 Stinger 維持既有的鋪陳，同樣採用駕駛導向設計中控台和可乘載 5 名乘客的舒適空間，並且提供全新的氣氛照明系統提升座艙氛圍。三幅式方向盤下部採用新式的金屬飾板點綴，而內後視鏡現在是無框的，提高視覺現代感並加強後方視野。小改款後多媒體系統螢幕維持 8 吋的配置，並提供 Apple CarPlay、Android Auto 無線連結功能。此外，Stinger 全車系標配引擎遙控啟閉系統，可預先發動車輛暖車冷房。
小改款 Stinger 座艙維持駕駛導向鋪陳，但換上無框車內後視鏡，3.3 GT AWD 擁有專屬紅色內裝。
7 吋全整合智慧型數位儀錶板可顯示包含油溫、渦輪增壓值、動力輸出、ADAS 及油耗等行車資訊，兩側仍搭配傳統的指針式轉速錶、時速錶、水溫錶及油亮錶，上下設有 2 排指示燈，雖非全數位樣式仍提供足夠的判讀性。
投射式駕駛資訊抬頭顯示器為全車系標準配備，可顯示車速及 ADAS 系統運作情形。
方向盤採用三幅平底設計，兩側設有指扣及多功能操作介面，表面加入透氣打孔設計，後方設有換檔撥片，下部採用新式的金屬飾板點綴，整體握感厚實。
8 吋懸浮式觸控螢幕導入無線 Apple CarPlay 及 Android Auto 智慧手機連接機能，系統反應即時，運作也頗為順暢。
中央空調出風口採用圓形設計，透過旋鈕進行風量調整，下方常用按鍵列與銀色飾板結合，雙區恆溫空調操作介面採用旋鈕搭配按鈕，資訊則顯示於螢幕當中。
中控台下方配置 12V 180W 電源插座、USB Type-A 插座及 Qi 手機無線充電座。
中央鞍座左側為線傳式排檔桿，P 檔採用按鍵式，下方整合 EPB 電子手煞車、Auto Hold 自動駐車系統開關、駕駛模式調整旋鈕及 ESC 電子車身穩定系統開關，右方設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，下方按鍵列外側為雙前座冷熱通風座椅切換撥桿，中央提供方向盤加熱、停車雷達、輔助攝影及怠速熄火功能的開關，所搭配的銀色飾板具備不錯的組裝品質。
中央扶手掀起後可見到植絨的置物凹槽，上方的置物盒可自行移除來調配空間，前端也設有開放式小型置物區，無需掀起扶手即可使用。
門飾板以銀色飾板搭配縫線創造不錯的質感。
15 支揚聲器 harmon/kardon 環場音響系統為 2.0 GT-Line 及 3.3 GT AWD 車型的標準配備，聆聽感受出色。
3.3 GT AWD 採用 Nappa 透氣真皮座椅，可選擇紅色或黑色，雙前座具備電動調整、冷熱通風與電動側邊包覆調整等豐富機能，支撐性與包覆性均屬上乘，駕駛座還支援 2 組記憶功能。
後座頭部空間受到車頂線條影響而較為壓迫，腿部與膝部空間則因軸距突破 2.9 公尺而頗為充裕，中央隆起範圍稍大，兩側座椅具備良好的包覆性，也提供電熱功能。
後座出風口與前座中央採用相同設計，雖無獨立分區但也提供手動冷熱調整機能，下方設有 12V 180W 電源插座及 USB Type-A 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
小改款 Stinger 的行李廂標準置物容積為 406 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒後可擴充至最高 1,114 公升。
安全防護方面，小改款 Stinger 全車系標準配備 Level 2 智慧駕駛輔助功能，包含 SCC 全速域智慧巡航控制系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助與 7 具安全輔助氣囊。此外，2.0 GT-Line/3.3 GT AWD車型，更具備 BVM 盲區顯影輔助系統，系統將透過 7 吋顯示幕投射攝影機後方的畫面，進一步提升安全性。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。
小改款 Stinger 導入 BVM 盲區顯影輔助系統，當啟動方向燈時可在儀錶板中央的 7 吋顯示幕顯示該側即時影像，增進行車安全。
動力配置方面，Stinger 3.3 GT AWD 採用 3.3 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 366ps 最大馬力，較小改款前降低 4ps，至於 52kg-m 的峰值扭力與小改款前相同，均於 1,300~4,500rpm 間輸出，本次新增 Launch control 起步衝刺功能，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.9 秒完成，平均油耗數字自小改款前的 9.4km/l 變為 9.3km/L。
小改款 Stinger 全車系標準配備符合 SAE Level 2 的半自動駕駛輔助機能。
開著 Stinger 3.3 GT AWD 上路，很快就能感受到大排氣量引擎的優勢，在渦輪增壓的烘托之下加速飽滿有力，渦輪遲滯輕微，8 速手自排雖不及雙離合器變速箱敏銳，其推力仍綿延而平順，排氣聲浪渾厚動聽，四輪驅動系統也帶來不錯的抓地力，輔以紮實的底盤調校，穿梭都會區游刃有餘。
操駕感受方面，Stinger 3.3 GT AWD 所配置的 ECS (Electrically Control Suspension) 跑車型電子懸吊系統可隨著駕駛模式的調整而改變阻尼，在 Smart 智慧、ECO 節能及 Comfort 舒適模式中具備不錯的抑震性與平穩度，切入 Sport 運動模式後則提供更強烈的路感，座椅還可增加側向包覆性，進入 Sport+ 運動模式後更會關閉電子車身穩定，也可額外啟用 Launch Control 來獲取最高的加速性，不過考量安全而未體驗之。
Stinger 雖以跑房車為訴求，然而其碩大的尺碼與噸位使車身動態較偏向 GT 房車，適合在彎道幅度不過大的路況中享受高速行駛，過彎時雖有 DTVC 動態扭力牽引控制系統的輔助，仍稍嫌不夠靈活，但方向盤指向性清晰，駕駛容易預測走向，只要上手後仍可開得行雲流水，足以符合消費者對於日常代步與偶而熱血的多重期望。
Kia 近年來大量網羅歐洲車廠技術人才的舉動，已隨多款新世代產品而展現出成熟的表現，也改善了品牌形象，而 Stinger 這般跑房車定位的產品縱然無法獲取優異銷售表現，仍在小改款之後進一步將科技水準提昇，持續證明其造車工藝與時俱進，就待伯樂賞識了。