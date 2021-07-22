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Toyota 與 Google 合作 推出 Sienna 專屬虛擬愛車助理

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-22 20:55:40

在正常情況下購入新車會隨車附贈一本車主手冊，讓車主能夠盡快了解愛車的各項功能。不過車輛功能百百種，當想要找尋某功能時總是需要耗費時間翻找，自然而然不被受到消費者受用。隨著科技硬軟體與生活習慣不斷變化，現在車主手冊也化為電子檔直接線上下載，甚至可以一件搜尋快速找到功能，降低漫無目的翻找的機會。

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就如同文章前述的內容，隨著科技硬體與使用習慣的變化，為了加強車主與愛車之間的連結，Toyota 日前於美國市場針對 Sienna 車系推出專屬的 Driver's Companion 功能，該功能是與 Google 合作，透過 Google Cloud 將車輛功能整合於中，並由一個叫做 Joya 的虛擬助手協助，能夠在短時間內滿足車主了解車輛功能的需求。

Joya 能夠判讀車主的自然語言並即時解答，該系統使用 Google 的 Speech-to-Text 和 Text-to-Speech API 功能，即使車主以多種不同的方式提出問題，Joya 也能發出擬真的聲音，並做出正確的答案。例如，車主可以提出“我的車的高度是多少?”之類的問題，或者“全景天窗如何運作?”，利用該系統車主幾乎能夠立即獲得正確的資訊。

當然 Driver's Companion 還具備互相學習功能，幫助車主根據自己的喜好設置車輛，並了解有關駕駛輔助系統訊息操作，例如主動式雷達控制巡航系統和車道偏移警示等等。而這項功能是完全客製化的，甚至可以幫助車主辨別儀錶板上不熟悉的燈號，例如引擎燈亮起、胎壓不足等。Driver's Companion 目前還正在處於測試的階段，並僅於 2021 年式美規 Sienna 車型獨家提供。

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