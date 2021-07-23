Volkswagen Atlas Cross Sport GT 讓大傢伙也能擁有凶狠伴樣!

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Volkswagen先前展示過Arteon Big Sur及Taos Basecamp Concept這兩款特規改造版本後，讓大家看見善於打造國民車的同時改裝功力也不容小覷，這次再度推出以Atlas Cross Sport為基礎升級而來的Atlas Cross Sport GT Concept，外觀很明顯的在換上ST懸吊與短彈簧後使其車高大幅降低，搭配ABT為其特製的Sport HR Aerowheel輪圈與Tarox前八活塞卡鉗，並採用特殊的Kingfisher Blue色調點綴出亮眼外觀，同時將原本的鍍鉻飾條全數換成黑色調，經過一翻妝點後凶狠度瞬間大幅升級；內裝則換上特製的Recaro座椅，在座椅側邊、門板、排檔桿、安全帶等處則甫以車身同色調，讓這款大傢伙也能擁有極具侵略性的感受。
凶狠造型當然要有相對應的動力陪襯，這次換上與Golf R相同的EA888 2.0升TSI渦輪增壓引擎，不過在換上IS38渦輪並加裝獨立水冷排後始其最大輸出衝上300匹馬力，搭配7速DSG變速箱及4Motion四輪傳動系統協助下，即便原廠未提供性能數據但相信仍是一款凶狠的巨型野獸。Volkswagen北美執行長Scott Keogh說到：新一代Golf GTI與Golf R的推出讓我們重新思考這樣的動力是否能帶給旗下SUV一點與眾不同的個性，這次推出Atlas Cross Sport GT Concept便是由此想法衍伸而來，讓喜愛Volkswagen SUV產品的買家未來也有機會獲取更為激情的操駕體驗。