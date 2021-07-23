特企／桃原創新創業提案競賽　挺你的夢想

桃園市政府原住民族行政局鼓勵原住民族人創新創業，推出110年度原住民族產業推廣—原住民族經濟產業創意設計與行銷企劃競賽。總獎金高達24萬元、首獎10萬元，徵件期程自即日起至7月30日止，歡迎定居或在桃園市工作的原住民族人士熱烈參與！





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延續去年叫好叫座的「原住民族經濟產業創意設計與行銷企劃競賽」，桃園市政府原住民行政局加碼鼓勵通過初審的10團隊參加為期3天免費的創業精進工坊，全勤出席並提交課程報告之團隊可獲得1萬元全勤激勵獎金。創業精進工坊其師資為桃園地區大專院校育程中心專業師資，課程內容精彩，可提升創業團隊創業能量。





為了讓族人更了解原住民族經濟產業創意設計與行銷企劃競賽精神與活動目的，日前辦理了一場由多位百萬精實創業菁英現身分享成功創業經驗的線上說明會，會中由桃園市原住民族行政局林日龍局長進行嘉勉，並於直播中鼓勵通過競賽初審的10團隊參加創業精進工坊，並加碼提出激勵方案。後續更有專業輔導顧問群成立輔導窗口，提供創業實務諮詢及輔導，解決族人創業貸款申辦及協助爭取原住民族委員會原住民精實創業輔導計畫。





觀看說明會完整影片，請至「110年原住民族產業創新創業與培力輔導計畫」官方網站或粉絲專頁，歡迎符合資格的族人於7月30日前完成「原住民族產業創新創業提案競賽」投件。



