山姆大叔也瘋狂 Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept

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Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept 概念車是美國福斯原廠近期所推動的 enthusiast builds 項目當中的改裝車，具有專屬設計的配備。原廠以 R-Line 車型為基礎，換裝經過調校設定 ST 懸吊，不僅降低高度使其更靠近路面，同時也加裝 22 吋 ABT Sport HR Aerowheel 輪圈和 Tarox 8 活塞卡鉗，帶來更優異的制動表現與視覺張力。外觀特別選用僅在福斯歐洲工廠才提供的 Kingfisher Blue 藍色塗裝，美式車常見的鍍鉻飾條窗框也全數改以黑色烤漆點綴，水箱護罩與尾門上則有專屬的 GT 徽飾。
內裝方面包含排擋桿、安全帶、車縫線都採用外觀相同的 Kingfisher Blue 呼應，並配備四張 Recaro 獨立桶椅，後座甚至提供與前座相同的扶手設計，讓車內四名成員都能享有一樣的乘坐感。
動力部分這輛 Atlas Cross Sport GT Concept 概念車換上與 Golf R 相同的 2.0 升渦輪增壓引擎，內部採用 IS38 渦輪器與中冷系統，搭配 7 速 DSG 雙離合器變速箱與 AWD 系統，最大馬力達 300 匹。
Atlas 車系為 Volkswagen 針對北美市場所開發的全尺寸休旅車，除中國大陸市場有 Teramont 姊妹車款外，亦無在其他海外市場販售的計畫。