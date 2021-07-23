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三等級車型 283 萬元起！Audi Q5 Sportback 正式上市

▲ 三等級車型 283 萬元起！Audi Q5 Sportback 正式上市
▲ 三等級車型 283 萬元起！Audi Q5 Sportback 正式上市

2GameSome - 有車賞

2021-07-23 12:25:01

先前宣告預售後，Audi Q5 Sportback 於今日（7/23）正式抵台，推出 Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced、Q5 Sportback 45 TFSI quattro S line 與 Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One 三種車型，售價分別為新台幣 283 萬、296 萬與 299 萬元。Q5 Sportback 抵台後，宣告 Audi 旗下 Q 系列休旅家族全數登台，提供消費者齊全的購車選擇。

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關鍵在車尾！Sportback 設計添砲格

Q5 Sportback 車頭造型以銳利頭燈搭配更寬幅的八角型水箱護罩，燈型尾端線條延伸貫穿流線車側身形，與 C 柱的曲線於車尾端收合，勾勒出跑旅身形比例。Q5 Sportback 全車系三款車型於車頭造型設計皆有專屬識別風格，advanced 車型採用鍍鉻直柵式水箱護罩設計；而上市新增的 S line 車型則換上蜂巢式水箱護罩設計搭配鍍鉻元件點綴，結合兩側鍍鉻幾何圖形保桿設計；限量 Edition One 車型同樣採用蜂巢式水箱護罩設計，但改搭黑色外觀風格套件，黑化視覺另搭配紅色卡鉗的 20 吋鋁圈。

四環科技風仍是強項！科技氛圍最擅長

Q5 Sportback 將車尾燈位置水平往後延伸3公分，全新燈光設計不僅有型更具備警示能力，消費者可透過選配OLED尾燈，設有三款個性化燈光造型，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的燈光造型，當調至「動力」駕駛模式時，亦將顯示專屬燈型變化，同時根據不同燈型配有專屬離家與返家的動態燈光展演方式。OLED燈組會於下列情況啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性。

Q5 Sportback  座艙內全車系統一搭載12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與 10.1 吋觸控螢幕，讓駕駛與乘車成員透過觸控、語音聲控等功能，即可操作車內多項資訊娛樂功能，亦標配手機無線充電座與 Audi 智慧型手機介面。

單一動力編成！選擇困難退散

Q5 Sportback 全車系均採單一動力配置，搭載 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，搭配 12V 輕型複合動力系統，可輸出最大馬力 265 hp，最大扭力 370Nm，搭配七速 S tronic 雙離合器變速箱與 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，車輛可於行進間預先靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式。S line 與限量 Edition One 車型則另外搭載運動化懸吊，車主可透過 Audi drive select 可程式車身動態系統中多元駕駛模式，享受更運動化的駕馭體驗。

Q5 Sportback全車系標配齊全的主被動駕駛輔助系統，如ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、塞車輔助系統、車道變換輔助系統 (盲點警示)、前後方預警式安全防護系統、離車安全警示系統等功能等。

上市新增S line車型  初期Q5 Sportback 提供三車型選擇

Q5 Sportback 上市之際新增S line車型，全車系提供advanced、S line 及限量50台Edition One 三種車型選擇，正式售價283萬元起。即日起Q5 Sportback進駐全台Audi 授權展示中心，防疫期間透過經銷據點「服務團隊快篩行動」與多元線上賞車等措施，提供消費者安心服務。欲了解更多Audi Q5 Sportback相關資訊，可造訪Audi Taiwan官網或洽全台Audi授權展示中心。

Audi Q5 Sportback車系正式售價】

Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One

NT$ 299萬元

Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro S line

NT$ 296萬元

Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced

NT$ 283萬元

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合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
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2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

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