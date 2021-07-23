▲ 三等級車型 283 萬元起！Audi Q5 Sportback 正式上市

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Q5 Sportback 車頭造型以銳利頭燈搭配更寬幅的八角型水箱護罩，燈型尾端線條延伸貫穿流線車側身形，與 C 柱的曲線於車尾端收合，勾勒出跑旅身形比例。Q5 Sportback 全車系三款車型於車頭造型設計皆有專屬識別風格，advanced 車型採用鍍鉻直柵式水箱護罩設計；而上市新增的 S line 車型則換上蜂巢式水箱護罩設計搭配鍍鉻元件點綴，結合兩側鍍鉻幾何圖形保桿設計；限量 Edition One 車型同樣採用蜂巢式水箱護罩設計，但改搭黑色外觀風格套件，黑化視覺另搭配紅色卡鉗的 20 吋鋁圈。





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四環科技風仍是強項！科技氛圍最擅長





Q5 Sportback 將車尾燈位置水平往後延伸3公分，全新燈光設計不僅有型更具備警示能力，消費者可透過選配OLED尾燈，設有三款個性化燈光造型，車主可依個人喜好於購車時選定屬意的燈光造型，當調至「動力」駕駛模式時，亦將顯示專屬燈型變化，同時根據不同燈型配有專屬離家與返家的動態燈光展演方式。OLED燈組會於下列情況啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性。





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Q5 Sportback 座艙內全車系統一搭載12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與 10.1 吋觸控螢幕，讓駕駛與乘車成員透過觸控、語音聲控等功能，即可操作車內多項資訊娛樂功能，亦標配手機無線充電座與 Audi 智慧型手機介面。





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單一動力編成！選擇困難退散





Q5 Sportback 全車系均採單一動力配置，搭載 2.0 升 45 TFSI 汽油渦輪增壓引擎，搭配 12V 輕型複合動力系統，可輸出最大馬力 265 hp，最大扭力 370Nm，搭配七速 S tronic 雙離合器變速箱與 quattro ultra 智慧型四輪傳動系統，車輛可於行進間預先靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式。S line 與限量 Edition One 車型則另外搭載運動化懸吊，車主可透過 Audi drive select 可程式車身動態系統中多元駕駛模式，享受更運動化的駕馭體驗。





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Q5 Sportback全車系標配齊全的主被動駕駛輔助系統，如ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統、塞車輔助系統、車道變換輔助系統 (盲點警示)、前後方預警式安全防護系統、離車安全警示系統等功能等。





Q5 Sportback 上市之際新增S line車型，全車系提供advanced、S line 及限量50台Edition One 三種車型選擇，正式售價283萬元起。即日起Q5 Sportback進駐全台Audi 授權展示中心，防疫期間透過經銷據點「服務團隊快篩行動」與多元線上賞車等措施，提供消費者安心服務。欲了解更多Audi Q5 Sportback相關資訊，可造訪Audi Taiwan官網或洽全台Audi授權展示中心。





【Audi Q5 Sportback車系正式售價】



Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One



NT$ 299萬元



Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro S line



NT$ 296萬元



Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro advanced



NT$ 283萬元



