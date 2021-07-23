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居家防疫、WFH悶壞了！網苦問求解：如何減壓助眠？

▲面對生活壓力所帶來的生理影響，透過飲食或生活作息調整仍是最根本的方式。（圖／NOWnews資料照）
▲面對生活壓力所帶來的生理影響，透過飲食或生活作息調整仍是最根本的方式。（圖／NOWnews資料照）

生活中心/綜合報導

2021-07-23 16:00:00

五月中旬，台灣新冠肺炎進入空前緊繃，本土疫情短時間內大爆發，全國同島一命提升至三級警戒，不僅日常生活受限，許多產業亦自此後開啟WFH模式，使得多數人在疫情期間幾乎足不出戶，身心備受煎熬，一位網友更在Dcard發文表示，開始WFH後，本來容易入睡的體質，反倒變得日夜焦躁，試過睡前冥想、拉筋放鬆都沒用，連肚子也鬧起情緒，即便多吃蔬果、多喝水也無法得到緩解，因此相當苦惱，發文徵詢卡友的意見。

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▲許多產業開啟WFH模式，使得不少上班族連日以來宅在家，身心備受煎熬。（圖／擷取自Dcard）
▲許多產業開啟WFH模式，使得不少上班族連日以來宅在家，身心備受煎熬。（圖／擷取自Dcard）
根據原PO的貼文指出，「關於排便不順的困擾，日前在版上看到有人推薦大X益生菌、台X的益生菌，但只有在食用前半個月有效，後面漸漸無感……，至於助眠的保健食品有聽過的是夜酵素，但幾個朋友吃了都沒什麼感覺，所以還是想問問大家對於調整睡眠、安撫情緒還有幫助排便等幾個棘手問題，有沒有其他推薦的方法或保健食品可用。」

貼文發出後，不少網友有感而發，大方分享自己的生活撇步，包含「睡前不要再看手機容易想東想西干擾睡眠」、「聽一些ASMR來緩解焦慮感」、「三餐定時定量，細瞧慢嚥也許可以改善」、「以前有試過好欣情益生菌感覺有改善」、「來路不明的不要亂吃，可參考醫生推薦品牌」。

▲維持正常的生活作息，適當的休閒，盡量保持身心的穩定性，才能在這場耐力賽中看見疫後的曙光。（圖／NOWnews攝）
▲維持正常的生活作息，適當的休閒，盡量保持身心的穩定性，才能在這場耐力賽中看見疫後的曙光。（圖／NOWnews攝）

綜合網友留言可見，由飲食或生活作息調整仍是最根本的方式，但短時間無法緩解消化道問題時，也建議依照自己的狀況，選擇附有專屬機能的益生菌搭配，但益生菌產品百百款，不少人在挑選時遇到難題。而從網友的留言，發現有些益生菌品牌，有針對不同狀況而應對的機能益生菌，除了保健消化道還能幫助紓壓好眠、思緒清晰、到強健防護等，讓消費者能針對自身難題，選擇屬於自己「命定的益生菌」，像原PO受WFH症候群引起睡不好的狀況，就有網友建議，以「快樂、益生菌」等關鍵字搜尋，找到專門針對心情調整的保健食品參考。

疫情嚴峻期間，做好自我保護，除了遵守防疫守則之外，也要維持正常的生活作息，適當的休閒，盡量保持身心的穩定性，才能在這場耐力賽中看見疫後的曙光。

 

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15%85%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.07%23.93%
2021-07-21-2021-07-24
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