居家防疫、WFH悶壞了！網苦問求解：如何減壓助眠？

五月中旬，台灣新冠肺炎進入空前緊繃，本土疫情短時間內大爆發，全國同島一命提升至三級警戒，不僅日常生活受限，許多產業亦自此後開啟WFH模式，使得多數人在疫情期間幾乎足不出戶，身心備受煎熬，一位網友更在Dcard發文表示，開始WFH後，本來容易入睡的體質，反倒變得日夜焦躁，試過睡前冥想、拉筋放鬆都沒用，連肚子也鬧起情緒，即便多吃蔬果、多喝水也無法得到緩解，因此相當苦惱，發文徵詢卡友的意見。





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▲許多產業開啟WFH模式，使得不少上班族連日以來宅在家，身心備受煎熬。（圖／擷取自Dcard）

× ▲許多產業開啟WFH模式，使得不少上班族連日以來宅在家，身心備受煎熬。（圖／擷取自Dcard）

貼文發出後，不少網友有感而發，大方分享自己的生活撇步，包含「睡前不要再看手機容易想東想西干擾睡眠」、「聽一些ASMR來緩解焦慮感」、「三餐定時定量，細瞧慢嚥也許可以改善」、「以前有試過好欣情益生菌感覺有改善」、「來路不明的不要亂吃，可參考醫生推薦品牌」。





▲維持正常的生活作息，適當的休閒，盡量保持身心的穩定性，才能在這場耐力賽中看見疫後的曙光。（圖／NOWnews攝）

× ▲維持正常的生活作息，適當的休閒，盡量保持身心的穩定性，才能在這場耐力賽中看見疫後的曙光。（圖／NOWnews攝）

綜合網友留言可見，由飲食或生活作息調整仍是最根本的方式，但短時間無法緩解消化道問題時，也建議依照自己的狀況，選擇附有專屬機能的益生菌搭配，但益生菌產品百百款，不少人在挑選時遇到難題。而從網友的留言，發現有些益生菌品牌，有針對不同狀況而應對的機能益生菌，除了保健消化道還能幫助紓壓好眠、思緒清晰、到強健防護等，讓消費者能針對自身難題，選擇屬於自己「命定的益生菌」，像原PO受WFH症候群引起睡不好的狀況，就有網友建議，以「快樂、益生菌」等關鍵字搜尋，找到專門針對心情調整的保健食品參考。





疫情嚴峻期間，做好自我保護，除了遵守防疫守則之外，也要維持正常的生活作息，適當的休閒，盡量保持身心的穩定性，才能在這場耐力賽中看見疫後的曙光。



