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SSC承認造假說謊，Tuatara根本沒有跑到300mph

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-23 13:25:20

SSC Tuatara於2020年10月以兩趟平均316.11mph創下地表最速紀錄，甘是後卻遭到懷疑，對此之後又再一次測試，最後以平均速度為282.9mph創下雙趟最速紀錄，然而日前SSC則表示2020年的成績數據的確是造假的。

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SSC Tuatara花費7年時間打造，車身採用碳纖維打造因而僅有1,247公斤車重，而身為超級跑車最重要的靈魂，動力則是搭載5.9升雙渦輪增壓V8引擎，具有1350hp出，然而若使用E85酒精汽油則可達1750hp，為了證明實力於2020年10月於內華達州160公路進行挑戰，結果第一趟跑出484.53km/h(301.07mph)速度，第二趟更達到532.93km/h(331.15mph)，創下平均508.73km/h(316.11mph最速成績。但該成績卻引來外界質疑造假。

Tuatara於2020年10月進行測試創下平均508.73km/h(316.11mph最速成績，但外界卻對該成績質疑。
Tuatara於2020年10月進行測試創下平均508.73km/h(316.11mph最速成績，但外界卻對該成績質疑。
對此SSC於2021年1月於佛羅里達州甘迺迪航太中心再次進行測試消弭爭議，最後分別跑出450.1 km/h（279.7mph）與460.4 km/h（286.1mph），平均速度為455.2 km/h（282.9mph），而Tuatara所創下的成績比Koenigsegg Agera RS的平均277.87 mph（447.19 km/h）來得快，因此也創下紀錄。不過此次Tuatara未突破300mph或500km/h大關，而日前SSC則於網路上發文表示謊報Tuatara實力，承認2020年10月測試成績的確是造假的，當時Tuatara根本沒有跑到301mph速度，同時SSC也表示目前正努力朝達到300mph努力。

日前SSC承認Tuatara當初301mph成績是說謊造假。
日前SSC承認Tuatara當初301mph成績是說謊造假。
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