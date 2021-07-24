王必勝讀懂陳時中眼神　自嘲躺在地上被踹1個半月

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因為勇於負責和高效率的表現，讓王必勝成為大家口中的「必勝客」和「新戰神」；在每個瀰漫恐慌與焦慮的群聚感染案現場，只要王必勝現身，似乎就有安定人心的效果。
報導指出，雖然名字是帶有霸氣的「必勝」，對外也建立了驍勇善戰的形象，王必勝本人卻相當低調。問他為何選擇從醫，他先講了一些通俗的答案：因為醫師是不錯的職業，社會對醫師很尊重，醫科考試排名很前面等。
深入追問，他才坦言，母親在他小時候就因肺癌過世，這和他讀醫科有一些關聯。而他選擇了胸腔內科，在曾經治療過母親的北榮（台北榮民總醫院）胸腔科名醫彭瑞鵬門下學習，可以想見，從醫之路背後有著母親的身影。
醫學之路有洋蒽 母親肺癌去世主攻胸腔內科
根據《財訊》報導，在北榮完成總醫師訓練後，王必勝說，那時沒有主治醫師缺，他已經在找工作，談了好幾家醫院；離開北榮前夕，台灣爆發了SARS，改變了王必勝的職業生涯。那時擔任北榮胸腔部主任的彭瑞鵬被指派為北榮指揮官，他派王必勝當總聯絡人，處理各種緊急協調工作。
「有時候人在一生中遇到一些事件，才會了解自己的潛能在哪裡。」王必勝笑著說。因為SARS的臨危受命，王必勝發現自己在行政和協調規畫上「還可以」，長官也看出他的長才，將他留下來，轉任醫務行政部門。在北榮一待近20年，除了維持胸腔科門診外，他做過大大小小的行政事務，當過國際醫療中心主任，也代理過掛號組長、住院組長、病歷組長等職位。因為和北榮關係密切，加上北榮先前已演練過池化檢驗（Pooling）的篩檢模式，王必勝處理的許多群聚案，都是委託北榮進行快速大量的篩檢工作。
從北榮借調擔任金門醫院院長之後，王必勝被延攬到醫福會擔任副執行長，2018年升任執行長，一直和衛福部部長陳時中共事，兩人培養出絕佳的工作默契，在這次疫情中顯露無遺。
去年初，和對岸斡旋許久的武漢包機終於成行，王必勝親自帶著12位醫護人員搭華航到武漢天河機場接人，穿著全套防護衣，全程不吃不喝不上廁所，還得面對中國不斷改變的規則與突發事件，終於成功把同胞接回來。他說，那次的決策考量是瞬間的，就是開會時和陳時中「眼睛對到」，他知道陳時中希望他去，陳時中也知道他願意去，就臨時組隊去了。
接下來，不管是磐石艦、諾富特飯店、苗栗京元電子廠等各種事件，哪裡有群聚案例，王必勝就衝到第一線處理疏散與篩檢工作。醫福會（全名是衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會）轄下有26家部立醫院、超過1萬7千位員工，擔任最高管理職的王必勝並沒有必要到前線。他解釋，部立醫院直屬衛福部，是部長可以直接調動的人，算是陳時中的子弟兵，必須展現出有效能而且使命必達，「要到疫情最前線，同仁也會擔心，要讓他們不擔心，就是看到主帥比你還早到第一線。」
抱持這種態度，王必勝帶著部立醫院的同仁無役不與。他笑著說，初期是示範作用，「後來好像做出口碑，變成慣例了，哪裡出事就去哪裡。」開會時大家提出哪裡有問題，接著沒有人說第二句話，「我就直接問：『我現在出發嗎，還是晚一點？』」對於指揮中心的分工，他說，每個人的專長不一樣，「外場一律由我處理。」
根據《財訊》報導，車上隨時備有替換衣物的王必勝，說走就走，曾經在部桃前進指揮所住了21天，在苗栗前進指揮所住了十幾天。家人已習慣他的工作模式，兩個女兒晚上若沒看到爸爸，就和他視訊，他會告訴女兒現在人在何處。
抗疫之路有驕傲 超前部署檢疫所防醫療崩潰
不多談自己的表現，王必勝話鋒一轉強調，他最驕傲的，是疫情期間所有交辦的事，部立醫院同仁沒有人推辭、拒絕，每個人都是被交辦任務就去做，對提升部醫的形象有很大助益。身兼「公立醫院協會」理事長的他說，部醫的前身省立醫院曾經有輝煌的時代，但精省後因為署立醫院弊案、房舍老舊等因素，後來在公立醫院體系中一直居於弱勢；這次疫情大家很拚，也得到很大的認同，以前部立醫院很難招到年輕醫師，現在桃園醫院、台中醫院等機構招人，人選甚至多到可以挑。
王必勝強調，這是部醫轉變的契機，5年、10年後會變得更好，或許那時他已不在醫福會，但領導人不要一直想在任內看到成果，而是要為機構鋪陳茁壯的路。
不只是篩檢和收治病人，部醫也承擔了中央設置集中檢疫所的全部工作。王必勝表示，26家部立醫院總共成立了48家集中檢疫所，有5千5百個房間，他建立了一套管理制度，「大家笑我是全台最大旅宿業者，沒有人比我管更多房間。」
雙北疫情爆發時，中央檢疫所幫雙北收了兩千多位隔離者，其中1千多位是輕症患者。王必勝說明，去年設置檢疫所是為了隔離和檢疫之用，但他有想到，如果醫療量能不夠時，檢疫所可作為輕症治療的場所，這次疫情爆發後，果然用到了，那時雙北醫療量能早已滿載，如果沒有將1千多位輕症病人安置在集中檢疫所，雙北的醫療可能就垮了。
雖然接收了雙北的隔離者和輕症病患，那時雙北市長幾乎將「槓中央」當成每日記者會的主軸。對於雙北一面向中央求援、一面將矛頭指向中央的事實，王必勝說，都有拿數據出來說明，但民眾往往接收不到這些訊息，或者媒體標題不這樣下；後來他們想通了，不管怎麼做都會挨罵，只能該做的事就做。
他說，疫情爆發時，台北市只有劍潭一個檢疫所，新北市完全沒有，「只好拜託我們幫忙收，我們死命收，北部滿了就往中部、南部送，一面請雙北趕快設立加強版防疫旅館。」那時很驚險，最高峰時一天收6、7百人，他每天都在算房間的周轉量夠不夠，擔心只要再一週沒有控制住，連中央檢疫所也撐不住，就會像國外一樣崩潰了。
抗壓之路有選擇 與陳時中自嘲看待外界批評
根據《財訊》報導，提到檢疫所，王必勝話匣子大開，他指出，「如果你問我在疫情中做了什麼事，我覺得最重要的是這個，不是到前線的那些工作，證明廣設檢疫所有幫到別人。」去年大量設置檢疫所，但台灣疫情平穩了很久，檢疫所很多是空的，他坦承，後來壓力頗大，那些被徵收房間的公家單位和軍營都要求收回房間，他自己心裡也想著「我會被審計部盯死」，但他看國外疫情一直燒，不敢撤。還好堅持住了，在5月疫情最嚴重時派上用場。他強調，不管中間花了多少資源，在疫情最嚴重時，讓國民可以被安置、讓病人有地方被照顧，這個價值無法用金錢度量。
對於外界給的「台灣阿信」稱號，王必勝說，當阿信有兩個條件，一是做得很辛苦，這點他不否認，真的很累；二是當阿信要有一個特質，就是不抱怨、不罵人，陳時中從不批評任何人，也幾乎不抱怨什麼，整個團隊就跟著陳時中的基調，「有時候我也很想罵，但都會忍耐，今天誰又在罵我們了，好吧，罵就給他罵。」
提到陳時中，王必勝描述，前不久陳時中用台語問他：「我們躺在地上被人家踹多久了？」他回答：「大概踹了1個半月。」陳時中悠悠地說：「我怎麼覺得不止1個半月啊！」兩人相視一笑，用自嘲的方式，互相承載與舒緩了彼此肩頭上的壓力。