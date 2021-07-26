房市／買新成屋不踩雷　幾項重點觀察指標

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郎美囡點出幾項重點，建議買方可以多加留意。第一，新成屋屋況一定會比中古屋好，但仍要挑大雨過後看房，注意窗縫等處有無滲漏情況，如果房子才剛蓋好就有滲漏水，代表整體施工品質恐較有疑慮；第二，因房屋完工1至2年內，住戶才會陸續搬進去，看屋時不妨先測試隔音效果；第三，有別於預售屋只能看圖選車位，購買新成屋不妨實際停看看停車位，測試車位大小及迴轉的難易度。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，新成屋建議要觀察社區的「素質」與「體質」。素質方面，可以觀察社區外觀是否有一致性，或是已有鄰居將冷氣外掛，藉此初步判斷日後整體素質情況，避免日後發生有人在車位放雜物、樓梯間擺鞋櫃等狀況；體質方面，可檢視每月繳交多少管理費、社區支出是否有盈餘，若僅只能打平，過幾年可能就會更換為較便宜的物業管理公司，或是提高管理費。硬體部分，則不妨檢視公設點交狀況、實用程度、是否為建商二工等。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌也補充，預售屋合約中，通常會明列建商對漏水、建材等保固期限，但因買方買下新成屋時多半已經完工一陣子，建議購屋前可先確認保固還尚存多久期限，最好也要先問清楚是否已訂定社區規約、管理費收費標準等。此外，有些建商第一批交屋時，會告知買方室內設施的使用注意事項，成屋之後卻未必會特別再告知，例如他就曾遇過，一戶新成屋內有一個紅色插座，但卻不是一般的「不斷電插座」，而是220V電壓，因建商沒有告知，導致住戶電冰箱插上插頭後損壞。