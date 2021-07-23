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全新第四代 Nissan X-Trail (東風日產 奇駿) 於中國大陸展開預售

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-23 16:55:40

Nissan 中國大陸合資夥伴東風日產近日正式展開全新第四代 X-Trail (奇駿) 的預售作業，編成與預售價分為 VC-Turbo 超變擎 300 2WD (19.99 萬人民幣，約合新台幣 86.6 萬元) 及 VC-Turbo 超變擎 300 4WD (21.99 萬人民幣，約合新台幣 95.2 萬元)。

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外觀方面，第四代 X-Trail 與去年登場的美規 Rogue 並無太大差異，均採用 Double V-Motion 車頭設計，頭燈也維持 LED 分離式設計，足踏 19寸切削輪圈，車長為 4,681mm，車寬為 1,840mm，車高為 1,730mm，軸距則為 2,706mm，最低距地高為 212mm。

內裝配備方面，第四代 X-Trail 配備 12.3 吋 3D 顯示數位儀錶、10.8 吋雙層曲面技術 HUD 抬頭顯示器，中控台配備 12.3 吋六核心多媒體觸控主機，內建 Nissan Connect 2.0 車聯網系統，座艙採用 5+2 人座配置，座椅導入 Multi-Layer 人體工學設計，並配備三區獨立恆溫空調、ANC主動降噪系統。

安全防護方面，第四代 X-Trail 增強版 ProPILOT 超智駕輔助系統及 Nissan i-SAFETY 智能主動安全系統，提供 ICC、BSW、ILI、LDW、IEB、IFCW、CTA、EAPM、AVM 及 MOD 等安全輔助。

動力配置方面，第四代 X-Trail 採用代號 KR15 的 1.5 升 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓直列三缸汽油引擎，壓縮比可於 8:1~14:1 間自主切換，具備約 204ps 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，搭配代號 UK33 的 CVT 無段變速系統，配上第二代 4x4-i 智慧型五種模式四輪驅動系統，原廠公佈平均油耗為 17.24km/L。

全新第四代 X-Trail 的美規版本 Rogue 自去年登場後，掀起車壇間的新話題，如今其他市場的 X-Trail 正式在中國大陸首發，透過較低排氣量的新款可變壓縮比渦輪引擎的導入，預料可強化其吸引力，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤導入國內的最新消息。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

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2021-07-23-2021-07-26

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合理
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76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
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