產業超級週期來了！台廠掀記憶體擴產潮　誰是最大贏家？

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指標1》需求成長比擴產快
根據工研院產科國際所統計指出，台灣在2020年的記憶體相關製造產值達到1千9百億元新台幣，年增19.4%；而其最新預估，2021年記憶體製造可達2千5百億元，年增率超過3成。不僅將超越整體半導體產值成長幅度，也超越晶圓代工與IC設計產值成長幅度。
若以全球市場規模與成長來看，根據IC Insights預測，記憶體的上升走勢將持續到2022年，總銷售額達到1804億美元，比2018年的高峰1633億美元還高。而IC Insight也預計全球記憶體市場將在2023年達到下一個循環週期高峰，整體市場收入將達到近2千2百億美元，首次突破2千億美元，然後在2024年進入衰退。
若要看記憶體未來的發展空間，就必須觀察兩大重要指標。首先從需求面來看。自疫情爆發以來，消費性電子終端產品，包括遊戲機、筆電受益於居家經濟，都有相當大的銷售成長，整體市場需求暫時還沒有冷卻的跡象。而2020年智慧型手機雖然受到疫情干擾，以及華為被制裁影響，供需出現亂流，但今年以來可以看到取代華為地位的業者已經出現，智慧型手機也恢復生產秩序，整體出貨也回到成長的軌道上。
業界專家表示，以記憶體使用量來看，PC設備平均都已經提升到16CB，高階電競更是32 GB起跳，而中高階手機使用的記憶體／儲存容量也從過去的平均8 GB／128 GB容量提升至12GB／256 GB，記憶體需求也明顯增加。再加上汽車電子在智慧與多媒體功能方面的強化，單一汽車需要的記憶體容量需求相較起傳統汽車，都有5到10倍以上的增長，由於需求成長速度超過業者擴產速度，記憶體供需緊張的狀況未來數年內恐怕都很難緩解。
指標2》美中角力拉大缺口
再者，從地緣政治來看。隨著美中關係劍拔弩張，中國記憶體產業已遭點名會是下一波被制裁的對象，將可能導致中國相關業者無法出口、無法獲得機台設備，甚至相關製造材料的供應也將中斷。
目前中國三大記憶體生產業者，包括長江存儲、合肥長鑫，以及福建晉華，分別生產NAND Flash與DRAM。根據研究機構TrendForce數據顯示，長江存儲全球市占在2021年將達3.8%，目前該公司正在進行擴產，原預計明年將達6.7%。長江存儲主要以生產NAND Flash為主，影響的台灣產業鏈包括旺宏、華邦電等上游業者，以及群聯、威剛、宇瞻等中下游廠商。
合肥長鑫、福建晉華也都在積極擴產，根據估算，二者在DRAM的市占總計也有3至5%，雖與美光、三星等領先業者相較之下差距仍大，但預期仍將可能推升相關的市場價格。台廠這方面預期受益的，主要有南亞科、力積電，以及力成、晶豪科、南茂等。
除了NAND Flash與DRAM外，中國的NOR Flash業者多數沒有晶圓廠，必須在中芯等晶圓代工業者投產，因為中芯遭美國制裁，相關的業者，如兆億創新的生產出貨也受到挫折，導致NOR Flash的供應吃緊，台灣的旺宏和華邦電成為最大受益者。近期中芯與美國談判獲得突破，雖然未來擴產設備取得難度仍高，但繼續代工服務問題多數已經解決，相關記憶體業者產能也陸續恢復。
不過目前來看，由於需求推動，上游業者基本上都處於供不應求的狀況，因此記憶體產業鏈也出現久違的投資擴產潮。以上游業者而言，旺宏、華邦電、南亞科都已經先後在這幾年投下巨資擴產，旺宏在2020年投資85億元，以購置新機台取代舊機台來改善產能；同時出售產能低、作為代工用途的6吋廠，專心發展記憶體。但近來6吋廠的出售出現雜音，因為儘管市場上傳出不少有意搶購的廠商，卻有股東希望能把6吋廠移作他用，填補半導體龐大缺口，而非設備、廠房分開出售的殺雞取卵方式，因而整樁賣廠案仍可能有變數。
展望》上中下游全面進補
華邦電投資新台幣3千億元在高雄建廠，原本因為疫情影響暫時停擺，但因市場需求推動，重新趕進度，預計2022年下半年試運轉，主要用於製造DRAM。南亞科與力積電同樣也都在進行12吋廠建廠計畫，南亞科預計在南林科學園區投資3千億元新台幣，而力積電也投入2780億元新台幣在銅鑼設廠，預計都是在兩年內完工投產。
而群聯也在苗栗竹南總部購置面積達4675坪的土地，作為未來20年的產能發展基地，董事長潘健成認為，台灣半導體產業已經迎來超級週期，必須預作準備。
而諸如威剛等下游業者，也都因為產能滿載，而有增設新生產線的規畫。在記憶體封測方面，力成砸下兩百億元在竹科興建二廠，南茂下半年則將擴增產能25%，華東在台灣與中國的擴產計畫都已經完成，而福懋科下半年亦有擴產規畫。業者普遍都看好未來記憶體需求擴大，營收持續成長。
可以想見的是，未來在美中衝突加劇的陰影下，中國相關記憶體業者壓力會愈來愈大，對台灣業者而言，如何預做準備並尋求商機，就考驗業者的智慧了。