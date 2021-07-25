COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

產業超級週期來了！台廠掀記憶體擴產潮　誰是最大贏家？

▲中國記憶體產業可能成為下一波遭受制裁對象，對台灣記憶體產業是好消息。（圖／財訊雙周刊）
▲中國記憶體產業可能成為下一波遭受制裁對象，對台灣記憶體產業是好消息。（圖／財訊雙周刊）

文/財訊雙周刊

2021-07-25 08:00:00

疫情帶動全球半導體產業供應緊張，終端產品的智慧化以及居家辦公與娛樂帶來的電子產品需求也推升記憶體需求，台灣記憶體供應鏈的商機爆發才剛開始。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情造成半導體供應鏈緊張，除了造就了台積電護國神山的地位，也帶動兩大產業成長，那就是面板產業與記憶體產業。其中，記憶體產業受益於在家工作以及相關娛樂需求，終端電子產品與雲端伺服器出貨大增，帶動相關記憶體需求成長。

指標1》需求成長比擴產快

根據工研院產科國際所統計指出，台灣在2020年的記憶體相關製造產值達到1千9百億元新台幣，年增19.4%；而其最新預估，2021年記憶體製造可達2千5百億元，年增率超過3成。不僅將超越整體半導體產值成長幅度，也超越晶圓代工與IC設計產值成長幅度。

若以全球市場規模與成長來看，根據IC Insights預測，記憶體的上升走勢將持續到2022年，總銷售額達到1804億美元，比2018年的高峰1633億美元還高。而IC Insight也預計全球記憶體市場將在2023年達到下一個循環週期高峰，整體市場收入將達到近2千2百億美元，首次突破2千億美元，然後在2024年進入衰退。

若要看記憶體未來的發展空間，就必須觀察兩大重要指標。首先從需求面來看。自疫情爆發以來，消費性電子終端產品，包括遊戲機、筆電受益於居家經濟，都有相當大的銷售成長，整體市場需求暫時還沒有冷卻的跡象。而2020年智慧型手機雖然受到疫情干擾，以及華為被制裁影響，供需出現亂流，但今年以來可以看到取代華為地位的業者已經出現，智慧型手機也恢復生產秩序，整體出貨也回到成長的軌道上。

業界專家表示，以記憶體使用量來看，PC設備平均都已經提升到16CB，高階電競更是32 GB起跳，而中高階手機使用的記憶體／儲存容量也從過去的平均8 GB／128 GB容量提升至12GB／256 GB，記憶體需求也明顯增加。再加上汽車電子在智慧與多媒體功能方面的強化，單一汽車需要的記憶體容量需求相較起傳統汽車，都有5到10倍以上的增長，由於需求成長速度超過業者擴產速度，記憶體供需緊張的狀況未來數年內恐怕都很難緩解。

指標2》美中角力拉大缺口

再者，從地緣政治來看。隨著美中關係劍拔弩張，中國記憶體產業已遭點名會是下一波被制裁的對象，將可能導致中國相關業者無法出口、無法獲得機台設備，甚至相關製造材料的供應也將中斷。

目前中國三大記憶體生產業者，包括長江存儲、合肥長鑫，以及福建晉華，分別生產NAND Flash與DRAM。根據研究機構TrendForce數據顯示，長江存儲全球市占在2021年將達3.8%，目前該公司正在進行擴產，原預計明年將達6.7%。長江存儲主要以生產NAND Flash為主，影響的台灣產業鏈包括旺宏、華邦電等上游業者，以及群聯、威剛、宇瞻等中下游廠商。

合肥長鑫、福建晉華也都在積極擴產，根據估算，二者在DRAM的市占總計也有3至5%，雖與美光、三星等領先業者相較之下差距仍大，但預期仍將可能推升相關的市場價格。台廠這方面預期受益的，主要有南亞科、力積電，以及力成、晶豪科、南茂等。

除了NAND Flash與DRAM外，中國的NOR Flash業者多數沒有晶圓廠，必須在中芯等晶圓代工業者投產，因為中芯遭美國制裁，相關的業者，如兆億創新的生產出貨也受到挫折，導致NOR Flash的供應吃緊，台灣的旺宏和華邦電成為最大受益者。近期中芯與美國談判獲得突破，雖然未來擴產設備取得難度仍高，但繼續代工服務問題多數已經解決，相關記憶體業者產能也陸續恢復。

不過目前來看，由於需求推動，上游業者基本上都處於供不應求的狀況，因此記憶體產業鏈也出現久違的投資擴產潮。以上游業者而言，旺宏、華邦電、南亞科都已經先後在這幾年投下巨資擴產，旺宏在2020年投資85億元，以購置新機台取代舊機台來改善產能；同時出售產能低、作為代工用途的6吋廠，專心發展記憶體。但近來6吋廠的出售出現雜音，因為儘管市場上傳出不少有意搶購的廠商，卻有股東希望能把6吋廠移作他用，填補半導體龐大缺口，而非設備、廠房分開出售的殺雞取卵方式，因而整樁賣廠案仍可能有變數。

展望》上中下游全面進補

華邦電投資新台幣3千億元在高雄建廠，原本因為疫情影響暫時停擺，但因市場需求推動，重新趕進度，預計2022年下半年試運轉，主要用於製造DRAM。南亞科與力積電同樣也都在進行12吋廠建廠計畫，南亞科預計在南林科學園區投資3千億元新台幣，而力積電也投入2780億元新台幣在銅鑼設廠，預計都是在兩年內完工投產。

而群聯也在苗栗竹南總部購置面積達4675坪的土地，作為未來20年的產能發展基地，董事長潘健成認為，台灣半導體產業已經迎來超級週期，必須預作準備。

而諸如威剛等下游業者，也都因為產能滿載，而有增設新生產線的規畫。在記憶體封測方面，力成砸下兩百億元在竹科興建二廠，南茂下半年則將擴增產能25%，華東在台灣與中國的擴產計畫都已經完成，而福懋科下半年亦有擴產規畫。業者普遍都看好未來記憶體需求擴大，營收持續成長。

可以想見的是，未來在美中衝突加劇的陰影下，中國相關記憶體業者壓力會愈來愈大，對台灣業者而言，如何預做準備並尋求商機，就考驗業者的智慧了。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.6%84.4%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
35.66%64.34%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
79.66%20.34%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
80%20%
2021-07-24-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.62%22.38%
2021-07-21-2021-07-24
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀