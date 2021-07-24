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CNN：台灣頻遭網攻　多數能抵禦但仍須備戰

▲CNN報導稱，台灣正為下一個重要的戰爭領域做準備，也就是網路攻擊。（圖／翻攝自Taiwan Business Topics）
▲CNN報導稱，台灣正為下一個重要的戰爭領域做準備，也就是網路攻擊。（圖／翻攝自Taiwan Business Topics）

中央社

2021-07-24 20:06:32

（中央社台北24日電）美國有線電視新聞網（CNN）報導，當中國在軍事上向台灣施壓之際，台灣正為下一個重要的戰爭領域做準備，也就是網路攻擊，這類行動一旦成功，後果往往不堪設想。

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行政院資通安全處長簡宏偉本月接受CNN商業頻道訪問時說，台灣正採取重大措施來防堵技術漏洞，例如聘用逾20名電腦專家刻意攻擊政府系統，幫助台灣抵禦外來網攻。

他說，台灣的政府注意到趨勢，至少在過去幾年間，台灣每月都遭受2000萬到4000萬次攻擊。

台灣方面表示，目前已能防禦絕大多數攻擊，成功入侵的案件數以百計，只有少數被政府列為「嚴重事故」。

簡宏偉說，去年約有10起導致資料遭竊或服務癱瘓的攻擊企圖和嚴重入侵事件。

他不願多談這些攻擊的具體細節，僅提到駭客曾成功入侵台灣教育系統，造成學生資料被竊。

簡宏偉說，考量到網攻數量之多，以及台灣認定來源是中國，政府不得不嚴肅看待這個問題。

他說，「根據攻擊者的行為和方法，我們非常相信，許多攻擊是來自鄰國」，意指中國。

簡宏偉指出：「我們的政府運作非常仰賴網路。我們的關鍵基礎設施，例如天然氣、水和電，都已高度數位化，所以，如果網路安全不夠堅實，很容易受害。」

他說，台灣方面懷疑，去年至少有一起大型惡意軟體攻擊幕後的駭客有國家力量撐腰。

2020年5月，台灣中油股份有限公司遭駭，無法處理客戶的電子付款，法務部調查局指控一個與中國有牽連的駭客組織要為這起攻擊負責。

網路安全公司「戴夫寇爾」執行長翁浩正表示，駭客通常分成兩類，一種為私利，一種則是為了竊取國家級重要資訊。

他說，許多國家如美國、中國、俄羅斯、北韓都組建了強大「網軍」，既可攫取情報或滲入他國基礎設施，也可阻擋外來的類似攻擊。這種力量凸顯了台灣有必要提升自己的能力。

翁浩正表示：「在資安界，許多人說，第3次世界大戰會發生在網路上。」（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1100724

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