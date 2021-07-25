Toyota Corolla Cross No.019 ---- 雨刷設計

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Corolla Cross 雨刷採用左 26 吋、右 16 吋一長一短的方式搭配，在刷動時左雨刷可涵蓋駕駛視野主要所及的範圍，右雨刷則補足靠近副駕駛側之視線範圍。前擋風玻璃部分，Corolla Cross 是採用左側 26 吋搭配右側 16 吋的軟骨規格，以常見的一長一短方式搭配，進行類同心圓方式運轉，以便刷遍面積不小的前擋風玻璃。在刷動時左雨刷可涵蓋駕駛視野主要所及的範圍，右雨刷則補足靠近副駕駛側之視線範圍。
操作方面，Corolla Cross 雨刷相關功能整合於方向機右側的撥桿當中，向上撥啟動單次快速刷動，向下撥可調整三段刮除速度，至於間歇刷動則有 3 段調整。後雨刷開關位於撥桿右側，往上撥動可開啟 2 段速度調整，在相互的搭配之下，可滿足不同車速或雨勢的需求。值得一提的是，Corolla Cross 雨刷位置設計低於前擋風玻璃可視範圍，因此在未啟動雨刷時亦不會阻礙到駕駛視線，無形當中也提升了行車安全。
Corolla Cross 雨刷相關功能整合於方向機右側的撥桿當中，向上撥啟動單次快速刷動，向下撥可調整三段刮除速度，至於間歇刷動則有 3 段調整。Corolla Cross 的雨刷雖無自動感應功能，不過多段的速率調整以能對應不同狀況的雨勢，而撥桿的位置就手、圖示好理解，在夜間進行盲操作也不會造成駕駛的分心。本週使用情形方面，Corolla Cross 主要僅提供編輯部做公務車使用，均於台北市區內短途行駛。自前一次加滿 92 無鉛汽油之後，目前油量還尚有約半桶左右，因此最新的油耗表現還有待下回加滿油後再揭曉。