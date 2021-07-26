純電版本同步登場　第二代 Mercedes-Benz Citan 將在今年 8/25 正式發表

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Mercedes-Benz 指出，第二代 Citan 將會採用全新的設計，同時傳承 Sensual Purity 家族化設計語彙，車身兩側將採用側滑門，載貨車型將改善門檻距地高，採用較低位置以便上下車或裝卸貨物，載人取向的 Citan Tourer 也會增加實用與便利配備，並針對安全科技提昇，其餘資訊目前尚未透漏。
此前 Mercedes-Benz 也預告 Citan 車系將劃分出 T-Class 作為全新的 MPV 級距，關係如同 Vito 與 V-Class。除此之外還在今年 5/10 推出隸屬於 EQ 電動車家族的 EQT 純電動 MPV，使商用車產品線更為完整。
圖為 T-Class。
Citan 車系乃是 Mercedes-Benz 在 2012 年時與 Renault-Nissan 聯盟合作所推出的全新產品，與 Renault Kangoo 及 Nissan NV250 為雙生車，分為貨車與商旅車 2 種車體，其中商旅車取代了過去的 Vaneo，全車系皆在法國 Renault 的 Maubeuge 廠製造，國內市場為貿易商自行引進，除 MPV 外亦有福祉車型，均非台灣賓士正式導入。7Car<小七車觀點> 將在第二代 Citan 完整發表後帶來更詳細的報導，敬請期待。
圖為 EQT。