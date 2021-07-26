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打完疫苗不要揉、不要按。醫教１招減緩注射點疼痛！

打完疫苗不要揉、不要按。醫教１招減緩注射點疼痛！
打完疫苗不要揉、不要按。醫教１招減緩注射點疼痛！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-07-26 16:30:43

近日民眾相較以往更踴躍施打疫苗，也多關注在如何避免副作用，當中最常見的包括「注射點疼痛」，對此胸腔內科/重症醫學黃軒醫師提供了幾項建議供民眾參考，有助減緩注射點疼痛、降低發生率。

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２種注射方式，有助降低注射點疼痛！

黃軒醫師表示，避免注射點疼痛，其實在注射的當下即可開始避免，國際期刊PLOSone日前有系統性的為回顧幾項有助減緩的注射方法，醫護人員在注射時可協助留意。如一般較常見注射部位用指頭加壓注射點，有助減少注射疼痛，而海弗節奏肌肉注射技術，為最有效的減少注射點疼痛方式。

研究也指出無明顯降低肌肉疼痛的注射技術，包括了Z軌道技術、冷針技術、ShotBlocker塑料止痛片等，這些目前沒有足夠的正確證明對減緩疼痛有所幫助。

打完疫苗別揉、按注射點，按摩虎口助緩注射點疼痛

近日網路上盛傳「施打完疫苗後不要揉壓傷口，避免血栓」消息，對此黃軒醫師認為這樣的觀點可能還有待商榷，但一樣不建議揉壓或按壓，因為注射點也是一種傷口，手部清潔不佳又長時間的揉、按，很有可能有造成細菌感染的疑慮，應避免為佳。

若民眾施打疫苗後注射點持續疼痛，黃軒醫師建議可用中醫穴位按摩的方式進行緩解，方法很簡單，只要適度的按壓注射同一手臂的虎口即可，並以順時鐘的方式進行按摩，建議每次可揉按3至5秒，按壓10~15下，如此便有利達到止痛的效果。若情況允許，建議可每天按個2~3次，每次的時間控制在10分鐘左右，約三至五天便可以完全痊癒。

注射點痛為副作用之一，沒痛一樣有效果！

許多民眾認為喝藥要苦才有用、擦藥要痛才有效，同樣相似的邏輯，不免擔心沒有出現注射點疼痛是否代表疫苗沒有發揮作用？黃軒醫師指出，疫苗常見的副作用包括了「一疲二發四疼痛」，也就是疲勞、發寒、發燒、頭痛、注射點疼痛、關節疼痛、肌肉疼痛，當中以注射點疼痛最為常見，通常在48小時內出現並漸漸消退，但並不代表每個人都會有，沒有出現疼痛並不代表疫苗沒有用，不必擔心。也提醒民眾，注射疫苗發揮作用需約14天的時間，並非施打後就有保護力，有保護力也不代表就不會染疫，因此不論是接種完疫苗當下或日後，都應持續做好防疫措施。

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