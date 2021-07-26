淹水善後千萬別穿拖鞋！疾管署提醒：小心傳染病感染。

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拖鞋因穿著方便、取得容易、不易進水，民眾處理淹水善後時常見穿著拖鞋，但此舉其實相當危險。衛福部疾管署表示，大雨過後路面容易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，也可能沒注意到水中的鐵釘、鐵片等生鏽器物或尖銳物品，穿著拖鞋將腳部裸露在外恐有刺傷、割傷的風險存在。建議民眾此時最好穿著雨鞋或防水長靴等可防水又兼具保護性的鞋款，並配戴好手套及口罩，以避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。
淹水過後第一周，是防範登革熱關鍵期！
除了淹水善後，也要小心風災後孳生病媒蚊。疾管署提醒，風災後一周為防治登革熱的關鍵期，應在大雨過後落實「巡、倒、清、刷」。包括仔細地巡視戶內外的各種容器，並將積水倒掉、清除，如有浴缸或水族箱等大型的容器廢棄物，可以透過聯繫清潔隊協助清運。若有留下器物，也應徹底的洗刷，去除可能存在的蟲卵後，妥善的收拾或倒置。若有使用中的儲水容器，則務必刷洗並且加裝細網，以避免病媒蚊孳生。
淹水善後防範傳染病，６大事項要注意！
淹水過後也要注意飲食衛生等安全，水源方面，淹水後常見有蓄水池遭受汙泥侵襲，容易有水質不佳的情況，應確實妥善清洗並消毒再繼續蓄水，並將水徹底煮沸後再進行飲用。
特別提醒注意，停水、限水地區期間留意飲水前先將水煮沸，或是飲用市售的瓶裝水。在恢復供水後，若水有出現混濁、不明異色或異味等情況時，應立即通報當地的自來水事業單位協助處理。
食物方面需注意泡水或解凍過久的食物應避免，以免將細菌吃下肚。廚具及餐具建議應煮沸消毒或使用10公升的清水加上40毫升的漂白劑稀釋進行消毒，消毒過後以清水沖洗，其後再進行使用。至於居家環境等，則可使用市售的含氯漂白水稀釋100倍後進行擦拭。
也提醒民眾，水災、風災善後時也應持續做好防疫，妥善佩戴口罩、保持社交距離，並保持勤洗手、消毒的習慣，若轉開水龍頭還有水，請以肥皂進行良好的洗手步驟洗手，若無法取得清水、肥皂，則用酒精進行消毒。災後若有身體不適的情況，應盡速就醫，以確保自身健康安全。