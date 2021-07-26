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Jeep 品牌迎接 80 周年　歐規 2021 年式 Wrangler 升級出發

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-26 16:55:40

Jeep 品牌前身 Willys-Overland Co. 於 1971 年與美軍合作開始生產第一部軍用吉普車投入汽車生產的領域後，在戰爭結束開始轉型民用車市場，迄今已有 80 年的歷史，衍生出多款針對不同市場需求的 4X4 SUV 車種選擇，包含 Wrangler、Cherokee、Wagoneer、Compass、Renegade 等等。

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在迎接品牌 80 周年慶的今日，Jeep 於英國市場針對其最熱門的越野車系 Wrangler 推出了 2021 年式車型，並同步推出 80 周年紀念版本。在 2021 年式歐規車型方面，Wrangler 全數搭載 2.0 升 EURO6D 汽油渦輪引擎，最大馬力 272hp，並導入主動式巡航控制系統 ACC 含 Stop & Go、AEB 與 HBA 等先進駕駛輔助系統。

在車輛配備部分，2021 年式歐規 Wrangler 將 Selec-Speed 越野速度控制系統列為標配，讓駕駛在攀爬岩石或者越野路況，在低速能保持穩定的速度。車主也可以在 8.4  吋多媒體觸控螢幕選擇輪胎偵測警示，並在 Rubicon 車型上導入全新的 Off-Road+ (OR+) 模式。

至於在 80 周年紀念版車型方面，外觀上在水箱護罩、頭燈與霧燈框周為採用灰色烤漆處理，搭配 18 吋 Granite Crystal 雙色鋁圈，車側葉子板、尾門上也都有 80 周年紀念徽飾。座艙採用繡有 80 周年紀念的真皮座椅，並提供 7 吋 TFT 行車資訊幕、8.4 吋多媒體系統、9 顆喇叭 Alpine 音響系統等配備。Jeep 品牌目前在國內並無總代理，但 Wrangler 車系憑著多年的口碑在市場上仍有死忠的粉絲，亦有貿易商以平行輸入方式導入國內市場販售。

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政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢

紙本券
數位券
100%0%
2021-07-26-2021-07-29

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.41%85.59%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

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37.1%62.9%
2021-07-23-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

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