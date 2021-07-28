影／當你一瞬間變成60歲？社會實驗讓女性重拾追夢勇氣
你有想過一瞬間變成60歲，你的想法會跟現在一樣嗎？Youtube頻道「意義製造」就以彩妝活動為名，邀請不知情的女性前來試妝，並詢問前來的女性夢想以及最後悔的事情是什麼，受訪完後將所有人畫上特效妝容，讓所有受訪者看到瞬間變老的自己有什麼反應，沒想到每位受訪者面對老化的自己，回想到許多過往的回憶紛紛落下眼淚。
影像中心/綜合報導
2021-07-28 13:00:00
當受訪者看見瞬間老化的自己，有些人感到驚訝，有些人開始難過，尤其身邊放著跟親人的合照，回憶湧現讓許多受訪著淚流不止。
在還沒變妝前，受訪者被問到夢想時，許多人會覺得很害羞、不敢去做，甚至怕講出自己的夢想會被笑；沒想到畫上特效妝後，面對變老的自己，有了非常大的轉變。
其中一位受訪者表示: 「去追你的夢想，不要等到來不及了，不管再怎麼困難，其實應該都還可以實現」，這樣的變化也讓受訪著意識到，要經常愛身邊的人、事、物，因為生命是有限的，愛是可以延續下去的。
影片強調讓受訪者「從心看見」自己，也看見最真實的自我。這部影片也告訴大家愛要及時，以及不要因為害怕而耽誤自己的夢想，把握當下愛身邊的每個人。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：意義製造
完整影片：https://youtu.be/HzIDQw4_eLM