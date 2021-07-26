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質感增強、新增 48V 輕油電技術　Buick GL8 Avenir 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-26 17:55:40

面對低碳、節能的趨勢，Buick 與上汽通用別克日前針對旗下主力商務車款 GL8 Avenir 推出新年式改款車型，針對細節質感強化，動力系統導入 48V 輕油電技術，提供四人、六人以及七人座版本選擇，建議售價為人民幣 46.39 萬元起 (約台幣 200.1 萬起)。

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Buick GL8 Avenir 頂級六人座車身尺碼長寬高分別是 5,219mm/1,878mm/1,799mm，軸距為 3,088mm。新年式車型在外觀方面並沒有進行調整，依舊保持大氣奢華的設計風格。在車身顏色方面，新增珍珠白色限量版塗裝，另外四人座車型還提供專屬的帝王藍供選擇。

在內裝方面，增加了波爾多紅璧玉白搭配，以及四人座車型提供黛藍月白專屬配色。配備部分主要針對隔音和智慧聯網服務功能進行升級，前後側窗全部採用夾層玻璃，加入聲學膜處理提高降噪能力，新增 12.3 吋 eConnect3.0 智能互聯科技，界面導入智慧駕駛輔助系統捷徑清單、車輛狀態偵測及空氣品質數據顯示等等。另外值得一提的是，這次新年式車型還搭載新一代 OnStar 在線助理功能，並提供 V2X 智慧交通技術作為選配裝置，能將車輛周圍的道路資訊投射於抬頭顯示器當中，進一化強化車輛的安全資訊。

動力部分，GL8 Avenir 採用第 8 代 Ecotec 2.0T 渦輪增壓四缸引擎搭配 9 速 HYDRA-MATIC 變速箱，並加入 48V 輕油電技術，最大馬力達 237hp / 5000rpm、最大扭力 350Nm / 1500~4000rpm，在低速時提供更舒適平順的乘坐體驗。

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