更粗曠的越野風格　Lada Niva Bronto 俄羅斯市場登場

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Lada Niva Bronto 相較於一般的 Niva Legend 更強調戶外越野的氣息，其在 Luxe 車型便換裝了金屬保險桿、車頂架、輪拱外擴件、15 吋 MT 越野輪胎；Prestige 車型除上述配備之外，更有原廠大型散熱水箱罩和塑膠防撞保險桿、門檻保護裝置、內輪拱塑料和霧燈等配置。而原廠也提供車主兩種額外的選配裝置，如車頂探照燈或者特殊的迷彩塗裝。
在車室方面，沿用自 2020 年式改款後的鋪陳，採用雙環式類比指針儀表板、 全新的空調系統介面，採用三環旋鈕設計，冷氣出風孔面積增大，並移置在中控台最上緣強化冷房效果。同時進一步加強座椅人體工學設計，加強橫向支撐性，前排座椅加入折疊機制，後排座椅新增頭枕設計。而在車頂篷方面採用照明效果更好的閱讀燈，並新增了車頂把手、遮陽板以及 A 柱飾條。此外，Bronto 車型亦針對車身的噪音與震動阻絕工程強化，增添其行駛的舒適度。
動力系統方面維持不變，搭載 1.7L 自然進氣直列 4 缸汽油引擎，具有 83 匹最大馬力及 129Nm 最大扭力，0-100km/h 加速耗時 17 秒，極速為 142km/h，僅提供 5 速手排配置，全車系標配四輪驅動系統，搭配分離式大樑底盤、前後鎖定差速器提供水準內的越野能力。Lada Niva Legend 車系自 1977 年推出至今約有 45 年的歷史，可謂車壇的老妖精。而原廠在早前也公布將在 2024 年推出大改款車型，這次 Niva Bronto 車型的推出有望成為現行款最後一次的更新。