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影／自製BTS聯名餐肯瓊醬！盲測2選1　美味激似原版

▲ 自製BTS聯名餐肯瓊醬，美味度激似原版！（圖／搞神馬 授權）
▲ 自製BTS聯名餐肯瓊醬，美味度激似原版！（圖／搞神馬 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-27 17:00:00

全球知名K-POP團體「BTS防彈少年團」，日前與知名連鎖速食店推出聯名餐，在全球掀起「BTS特餐之亂」，甚至因為訂單太多，導致外送員在店內「群聚感染」的危險增加。BTS聯名餐中，最吸引人注意就是餐點中搭配的特殊醬料；YouTube頻道「搞神馬」的〈流言實測〉單元，並決定來自製「BTS肯瓊醬」，與官方原版進行盲測2選1的實測！

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▲ 肯瓊醬為BTS聯名餐的亮點之一。（圖／搞神馬 授權）
為了製作「BTS肯瓊醬」，團隊準備了：水、檸檬汁、凱燄辣椒粉、紅椒粉、洋蔥粉、蜂蜜、大蒜粉、玉米糖漿、蜂蜜芥末醬、第戎芥末醬、美乃滋等材料。但可能不擅於料理的阿神，對於辛香料的份量拿捏，似乎有點過於「隨意」；意外地最後的成果，美味度卻是激似官方原版的 9 成！

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▲ 網路上有自製肯瓊醬的做法與需要的材料。（圖／搞神馬 授權）
製作完畢後，進行盲測2選1的關卡，阿神自信滿滿說道，較好吃的那一款是自己製作的肯瓊醬，沒想到眼罩（口罩）掀開一看，其實是官方版本的醬料。但阿神也說「真的分不出差別，真的太像了」！

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▲ 盲測2選1，正版（原版）的口感仍較優秀。（圖／搞神馬 授權）
影片曝光之後，網友也紛紛留言表示：「阿神對茶匙的誤會可能有點太大XDD」、「憑感覺測量份量還可以做出差不多像的肯瓊醬，是代表阿神的廚藝越來越好了嗎XD」。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 網友紛紛被阿神的「大手筆」製作笑翻。（圖／搞神馬 授權）
 

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