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房市／醫檢師轉行房仲　詹智偉點子多致勝

▲信義房屋南崁光明店長詹智偉認為房仲也是可用來助人的專業。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋南崁光明店長詹智偉認為房仲也是可用來助人的專業。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-28 08:30:00

信義房屋南崁光明店店長詹智偉曾是醫檢師、醫藥業務，轉戰房仲業後，他延續過去在醫療產業須具備的細心，深入了解社區需求，曾發行過社區報，贏得社區住戶的信任。

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38歲的詹智偉畢業於中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系，出身單親家庭的他，順著長輩盼他有份安穩工作的期望，畢業後考上醫事檢驗師，進入醫院工作。但他不想待在醫院裡做一輩子的實驗，決定轉做業務；3年半的醫藥業務工作，為他的業務能力打地基，但因在醫院擔任業務仍屬少數，審慎思考後，轉行進入企業體制健全的信義房屋。

轉行半年後順利轉正式員工後，迎來工作的第一個撞牆期，詹智偉遲遲無法提升業績，感到十分挫折。為此，他決定從「開發客戶」去突圍，他曾鎖定一棟社區大樓，住戶多以大學教授、老師、藝術收藏家居多，因此，創新提出為社區發行社區報的構想，蒐集社區小孩的作品，協助管委會排版、找印刷廠發行，加工後製成精美的社區報，由社區人員投入社區家戶的信箱，幫助住戶對社區更有認同感。

原本純粹站在協助社區角度，讓社區住戶對他有更多認同感，沒想到，就在某天，一位買方指名要買該社區大樓物件，而詹智偉詳細介紹，該名買方嶄露身份，其實是社區中有售屋需求的賣方，看到詹智偉製作社區報的用心，喬裝成買方考驗詹智偉會如何賣房，爾後也順利協助成交。

也曾有老婦人委託他賣房子，主因兒子沒有工作又失業，還要養家，這位婦人逼不得已只好出售用一輩子積蓄存下的房子，一部分給小孩生存應急，一部分能負擔自己去養老院的費用。

詹智偉得知後，不僅努力為老婦人順利出脫也賣好價錢，更熱心幫忙分配出售款項，部分給兒子租房。另一方面他更運用過去在醫療產業的人脈，幫老婦人找了可信賴的安養機構。

熱心多為顧客付出，主要來自於詹智偉的信念，他說:「醫院是用專業助人的行業，房仲業也是，如果所有人都能運用專業助人，賦予自己工作的使命感與社會責任，那這社會將會擁有很多快樂。」

擔任店長的詹智偉也帶領同仁一起做公益回饋社會，不像是去年他與當地里長舉辦二手義賣園遊會，向商圈社區住戶募集二手物資，店內的同仁協助整理物資，當天有數百位居民參加，募得許多資金幫助當地的無依老人與失學兒童，也協助疫情影響下的低收入戶。

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