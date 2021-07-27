北歐旗艦新格局　小改款 Volvo S90 B4 Inscription 試駕

新在哪裡？

●前保險桿下半部造型更新，加入貫穿式鍍鉻飾條。

●車尾加入行李廂折角、貫穿式鍍鉻飾條、隱藏式排氣射劑與動態指示方向燈。

●車長增加 127mm(4,963mm>5,090mm)，軸距增加 120mm (2,941mm>3,061mm) 。

●車寬維持 1,879mm，車高增加 7mm (1,443mm>1,450mm)

●配備導入 AAC 複合清淨空調、全新內裝飾板、15W 手機無線充電、USB-C 插孔、全景天窗

●後座配置冷熱/通風座椅、加長中央扶手、四區恆溫空調、電動後檔遮陽簾、後座智控系統

●B4 車型換上第三代 Drive-E B4 引擎，馬力較舊款上升 7hp 至 197hp (+輕油電 14hp)，扭力則一樣維持 30.6kgm。

●T8 車型馬力從原本雙輸出 407hp下降至 390hp，扭力則維持不變 (綜效 65.3kgm)。

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× 方向盤採用三幅式，表面施以真皮銜覆，搭配鋁合金飾條呈現，雖無換檔撥片，但兩側設有 Sensus 多功能按鈕，握感算是舒適。

× 12.3 吋數位整合資訊儀錶可切換不同的顯示風格，資訊顯示能力豐富，判讀表現亦十分良好。

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× 9 吋中控台觸控螢幕整合全車重要機能，下方保留需要盲操作的警示燈開關、音量與除物霧等功能的實體按鈕，整體操作流暢性優異。

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