北歐旗艦新格局　小改款 Volvo S90 B4 Inscription 試駕

●前保險桿下半部造型更新，加入貫穿式鍍鉻飾條。
●車尾加入行李廂折角、貫穿式鍍鉻飾條、隱藏式排氣射劑與動態指示方向燈。
●車長增加 127mm(4,963mm>5,090mm)，軸距增加 120mm (2,941mm>3,061mm) 。
●車寬維持 1,879mm，車高增加 7mm (1,443mm>1,450mm)
●配備導入 AAC 複合清淨空調、全新內裝飾板、15W 手機無線充電、USB-C 插孔、全景天窗
●後座配置冷熱/通風座椅、加長中央扶手、四區恆溫空調、電動後檔遮陽簾、後座智控系統
●B4 車型換上第三代 Drive-E B4 引擎，馬力較舊款上升 7hp 至 197hp (+輕油電 14hp)，扭力則一樣維持 30.6kgm。
●T8 車型馬力從原本雙輸出 407hp下降至 390hp，扭力則維持不變 (綜效 65.3kgm)。
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Volvo S90 的前身可追溯至 1990 年代登場的 900 車系，該車系接替 700 車系成為 Volvo 當時的旗艦，更與瑞典車體廠 Nilsson 合作推出 C 柱加粗的型式 Executive 以及後門加長的 Royal 長軸車型，甚至推出加長三節禮車 Limousine 版本。1996 年時 900 車系隨原廠命名策略更名為第一代 S90，也成為最後一款後輪驅動的 Volvo。第一代 S80 於 1998 年登場，二代則於 2006 日內瓦車展發表，發展至 SPA 平台世代後，原廠選在 2016 年底特律車展發表第二代 S90，導入 48V 輕油電系統的小改款則在 2019 年 2 月推出。
國內市場方面，國際富豪汽車選在 2016 年 12 月 8 日將第二代 S90 車系導入國內，引進 T5 汽油與 D4 柴油兩款動力，2018 年底於 2019 台北車展宣布引進 T8 PHEV 車型，同時新增入門 T4 動力，今年 7 月則推出小改款車系，以 B4 輕油電取代過去的 T4 渦輪汽油動力，並將全車系格局放大以強化競爭力，導入編成與建議售價分別是 B4 Momentum (新台幣 239 萬元起)、B4 Inscription (新台幣 270 萬元起) 及 T8 Recharge Inscription (新台幣 305 萬元起)。
外觀方面，小改款 S90 放大車格，車長自 4,963mm 增加 127mm 來到 5,090mm，軸距自 2,941mm 增加 120mm 來到 3,061mm，車頭在保險桿下半部施以鍍鉻飾條點綴，水箱罩中央換上鏡面廠徽，頭燈除延續雷神之鎚 LED 導光條造型外，還加入解鎖燈光展演，B4 Inscription 足踏尺碼 255/40R19 的 10 輻黑鑽石切割鋁合金輪圈，車尾採用新款行李廂蓋折角造型，排氣管改為隱藏式設計。
小改款 S90 在保險桿下半部施以鍍鉻飾條點綴，水箱罩中央換上鏡面廠徽。
小改款 S90 放大車格，車長自 4,963mm 增加 127mm 來到 5,090mm，軸距自 2,941mm 增加 120mm 來到 3,061mm。
小改款 S90 的車尾採用新款行李廂蓋折角造型，排氣管改為隱藏式設計。
水箱罩採用直瀑式設計，廠徽改為鏡面式樣。
頭燈除延續雷神之鎚 LED 導光條造型外，還加入解鎖燈光展演，燈具支援自動遠近光、自動轉向及自動啟閉等功能。
B4 Inscription 足踏尺碼 255/40R19 的 10 輻黑鑽石切割鋁合金輪圈。
LED 尾燈導光條重新排列，營造更高的辨識度。
內裝方面，小改款 S90 導入在既有 12.3 吋數位儀錶及 9 吋觸控螢幕的基礎上，導入全新內裝飾板、劇院式環艙氣氛照明、APMS 車室空氣微粒監測系統、AAC 高效複合清淨科技等新配備，並擁有同級車少見的四區獨立恆溫空調，此外還具備全景電動天窗、harman/kardon 14 支揚聲器音響、水晶排檔頭、滾邊皮質儀錶檯及 Nappa 皮椅等配備，在後座部分更是升級重點，受惠於軸距增加而使腿部空間加長 120mm，還搭載冷熱通風座椅、總裁鍵、獨立車門鎖、後座尊榮智控系統、豪華加長中央扶手、電動後檔遮陽簾等配備，提昇後座乘客享受。
小改款 S90 維持 12.3 吋數位儀錶搭配 9 吋觸控螢幕的基本鋪陳，導入全新內裝飾板、劇院式環艙氣氛照明、APMS 車室空氣微粒監測系統、AAC 高效複合清淨科技等配備。
方向盤採用三幅式，表面施以真皮銜覆，搭配鋁合金飾條呈現，雖無換檔撥片，但兩側設有 Sensus 多功能按鈕，握感算是舒適。
12.3 吋數位整合資訊儀錶可切換不同的顯示風格，資訊顯示能力豐富，判讀表現亦十分良好。
HUD 圖形化抬頭顯示介面為 Inscription 車型的標準配備，在陽光下仍有不錯的顯示效果。
9 吋中控台觸控螢幕整合全車重要機能，下方保留需要盲操作的警示燈開關、音量與除物霧等功能的實體按鈕，整體操作流暢性優異。
中央鞍部座整合 Orrefors 水晶排檔桿頭、引擎啟閉旋鈕、駕駛模式切換、電子手煞車開關、Auto-Hold 開關、無線充電座及 2 組置杯座。
中央扶手掀開後可見到植絨的置物空間，內部提供 2 個 USB Type-A 插座。
B4 Inscription 車型配備 14 支揚聲器 harman/kardon 音響系統，在良好的 NVH 工程之下具備不錯的聆聽感受。
小改款 S90 全車系配備全景電動天窗，使採光效果相當出色。
Nappa 透氣真皮舒適型座椅為 Inscription 車型的標準配備，雙前座支援多向電動調整及冷熱通風功能，支撐性恰到好處，乘坐感受優異。
後座空間受惠於軸距加大 120mm 而非常充裕，配上冷熱/通風座椅、加長中央扶手、四區恆溫空調、電動後檔遮陽簾及後座智控系統等功能使乘客享受更上層樓。
後座乘客享有兩個專屬的空調分區，外側座椅支援冷熱通風功能，中船下方設有 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
右後座門板整合副駕駛座椅調整撥桿、天窗開關、側邊/後擋風玻璃遮陽簾開關及煙灰缸，尊榮程度相當高。
後座中央扶手體積頗大，前端內建置杯座，後方提供植絨的置物凹槽，外框採用高質感的木紋飾板。
小改款 S90 具備 500 公升的行李廂標準置物空間，格局方正平整，然而後座椅背無法分離傾倒來獲取更多空間，稍嫌不便。
安全防護方面，小改款 S90 全車系搭載 IntelliSafe 安全科技，擁有相當完善的配備，提供 City Safety 都會安全防護系統、PA II 智能駕駛輔助系統、Run-off Road 衝出路面安全防護及輔助系統、RCWFAB 後方來車碰撞預防警示暨主動煞車系統、CTA 倒車車側警示系統、DAC 駕駛疲勞警示系統、RSI 路標顯示暨速限警示、ACC 主動車距巡航系統及 Oncoming Lane 對向來車閃避輔助系統暨主動煞車等。而基本的主被動防護上，則有具備硼鋼車體、WHIPS 頸椎撞擊防護系統、SIPS 側撞防護系統及 6 具氣囊等，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星成績。
掀起行李廂底板後可見到 48V 輕油電系統的電池模組與補胎工具。
動力配置方面，小改款 S90 導入第三代 Drive-E 48V 輕型油電複合系統，採用 B420T6 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎構成 B4 動力，於 4,800~5,400rpm 間可輸出 197hp 最大馬力，透過 48V 系統還可提供額外 14hp，峰值扭力 30.6kg-m 則可在 1,500~4,200rpm 間發揮，搭配 Geartronic 8 速手自排變速箱及前輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8 秒完成，極速限制為 180km/h，平均油耗為 13.3km/L。
駕駛 S90 B4 上路，首先可感受到 48V 輕油電系統創造更順暢的起步感受，加速力量在 8 速變速箱的傳輸下穩定而足夠，在良好的 NVH 工程與隔音效果之下使速度感有所降低，且怠速熄火作動柔和，乘駕品質有所進步。
操駕感受方面，S90 B4 所搭載的 SPA 模組化平台，採用前雙 A 臂搭配後單體式葉片彈簧懸吊，路感以豪華房車來說偏向清晰，然而避震器又具備水準之內的抑震效果，相較於德系對手而言其回饋較為兼容並蓄，不過受到尺碼增加的影響，靈活度稍嫌不足，考量其產品定位與內部空間表現，適應後便可接受，可說是相當稱職。
S90 車系身為 Volvo 的旗艦作品，在小改款後不僅承襲良好的安全、舒適與設計質感，更進一步放大車身格局，使尊榮感有所提昇，後座表現更在同級車款中脫穎而出，相信對於企業與家庭買家，都更具有吸引力。