導入防刮塑料材質　全新大改款 2022 Subaru WRX 將在今年 8 月紐約車展正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 WRX 將以 2022 年式之姿正式發表，Subaru 指出 2022 WRX 會是下一世代的拉力賽象徵 (The next rally icon)，首先釋出局部造型設計，可以見到其車身形式仍為標準的四門三廂房車，設計語彙延續該廠最新的 BOLDER 精神，車頭配置六角形水箱護罩，引擎蓋上方具有招牌的進氣口，車側配置前後門的小窗，車外後視鏡與前一世代同為獨立式設計，輪拱增加塑料防刮材質，車尾配備小鴨尾造型，預料大型尾翼會是更高階之 WRX STI 車型才會搭載。
目前 Subaru 尚未公布 2022 WRX 的規格細節資訊，但可確認儀錶板維持指針式樣而非數位式樣。原廠宣稱會較上一世代擁有更強悍的動力、更靈活的操控與更刺激的駕馭體驗，研判應會將 SGP 模組化底盤、水平對臥 4 缸渦輪增壓汽油引擎及 Symmetrical All-Wheel Drive 對稱式全時四輪驅動等技術進一步精進。
現行代號 VA 的 WRX 車系於 2014 年發表，首度將 WRX 車系自 Impreza 車系中獨立而成，經歷超過 7 年的發展總算迎來全新的大改款，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請期待。