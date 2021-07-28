COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

導入防刮塑料材質　全新大改款 2022 Subaru WRX 將在今年 8 月紐約車展正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-28 12:55:40

Subaru 繼今年 6 月底於美國分公司 (Subaru of America, Inc.) 官方網站刊登一張全新大改款 WRX 局部車頭照片後，近日又釋出一支影片及車側照片，並確定將在今年 8 月舉行的紐約車展中正式發表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 WRX 將以 2022 年式之姿正式發表，Subaru 指出 2022 WRX 會是下一世代的拉力賽象徵 (The next rally icon)，首先釋出局部造型設計，可以見到其車身形式仍為標準的四門三廂房車，設計語彙延續該廠最新的 BOLDER 精神，車頭配置六角形水箱護罩，引擎蓋上方具有招牌的進氣口，車側配置前後門的小窗，車外後視鏡與前一世代同為獨立式設計，輪拱增加塑料防刮材質，車尾配備小鴨尾造型，預料大型尾翼會是更高階之 WRX STI 車型才會搭載。

目前 Subaru 尚未公布 2022 WRX 的規格細節資訊，但可確認儀錶板維持指針式樣而非數位式樣。原廠宣稱會較上一世代擁有更強悍的動力、更靈活的操控與更刺激的駕馭體驗，研判應會將 SGP 模組化底盤、水平對臥 4 缸渦輪增壓汽油引擎及 Symmetrical All-Wheel Drive 對稱式全時四輪驅動等技術進一步精進。

現行代號 VA 的 WRX 車系於 2014 年發表，首度將 WRX 車系自 Impreza 車系中獨立而成，經歷超過 7 年的發展總算迎來全新的大改款，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
59.76%40.24%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.54%28.46%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.11%71.89%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
81.93%18.07%
2021-07-26-2021-07-29
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀