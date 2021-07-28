品牌最強敞蓬作品　McLaren 765LT Spider 限量 765 輛登場

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外觀方面，765LT Spider 採用輕量化材質製作的 MonoCage II-S 車體與定風翼，玻璃換上薄型設計，相較 720S Spider 輕 80 公斤，也較 765LT Coupe 僅多出 49 公斤重量，車頂採用單體式碳纖維硬頂敞蓬 RHT (Retractable Hard Top) 設計，可在車速 50km/h 內啟關，僅需 11 秒即可完成，足踏 10 幅式 Ultra-Lightweight 鍛造鋁合金輪圈，搭配前 245/35/R19 93Y 後 305/30/R20 103Y 的 Pirelli P Zero Trofero R 輪胎，車尾配置主動式擾流板，車主還可購買 MSO Clubsport Pack 競技套件或 MSO LT Black Pack 黑化套件等多種 MSO 選配。
內裝方面，765LT 採用駕駛導向座艙設計，運用大量碳纖維材料，包括賽車座椅、中央鞍座及地板等均可見到，搭配 Alcantara 麂皮包覆來營造競技風格與質感，空調與音響非標準配備，但可免費選配安裝，後窗支援電動升降使鈦金屬排氣管的聲浪可進一步傳至車內。
動力配置方面，765LT Spider 採用後中置 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 765ps 最大馬力及 800Nm 峰值扭力，搭配換檔效率較 720S 提昇 15% 的 7 速 Sequential Shift Gearbox 序列式變速系統及後輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 2.7 秒即可完成，0-200km/h 加速則需 7.2 秒完成，0-300km/h 需 19.3 秒，極速達到 330km/h。
底盤方面，765LT Spider 採用鋁合金雙 A 臂懸吊，配置專屬於 LT 車系的減震筒及彈簧，並增加前輪距至 1,659mm，配備液壓控制式 Proactive Chassis Control II 主動底盤控制系統，制動部分採用碳陶瓷煞車系統，前後碟盤直徑分別是 390mm 及 380mm，搭配前六後四活塞的卡鉗，原廠宣稱 100km/h 煞停需 29.5 公尺，200km/h 煞停則需 108 公尺。
765LT Spider 的硬頂雙門版本 765LT 在去年 (2020) 發表後，同樣採取限量 765 輛的方式生產，國內總代理永三汽車選在去年 7/22 發表，基本售價為新台幣 2,368 萬元起，如今 765LT 已全數售罄，預料 765LT Spider 也會受到層峰客群的歡迎。