NX 450+、UX 300e 電動化車款確定導入　Lexus Electrified 品牌旗艦概念店正式營運

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Lexus 營業本部 賴光雄本部長(右)以及 Lexus 車輛部 王立仁經理(左)共同上台宣布 Lexus Electrified 品牌旗艦概念店正式營運。Lexus Electrified 品牌旗艦概念店將為期一年，在期間透過 Lexus 電動化車款宣達品牌邁向電動化的願景。Lexus 自 2005 年推出品牌首輛 HEV 油電車 RX400h 休旅車款後，陸續在房車、跑車等車款上採用 Electrified 電動化科技，迄今在全球銷售超過 200 萬輛 Electrified 車款，在台灣市場也累積超過 6 萬台。目前 Lexus 品牌旗下販售商品全數提供 Electrified 車款，持續朝向 2050 年碳中和的目標前進。
現場展示 Electrified 系列車款「LC 500h」為吸引更多民眾了解 Lexus Electrified 品牌精神，店內提供餐飲服務及賞車體驗，Lexus 精品同步於店內展售，包含 Lexus 包袋、汽車模型、高爾夫球相關商品等。同時該地點也將成為 Lexus 品牌活動及發表會舉辦地點，且將不定時舉辦多元講座活動或者快閃活動。
在新產品策略方面，為加速 Electrified 車款的演進，和泰汽車也在會上宣布今年底前將導入第一台插電式複合動力車款 NX 450h+，以及一台全新電動車款 UX 300e，預期至 2025 年前推出 10 餘款電動化車款。
其中最受矚目的第二代 NX 預計第四季於國內市場推出，而 NX 450h+ 為 Lexus 首部搭載 PHEV 動力的車款，導入國內後將成為 Electrified 形象及車系當中的旗艦車款，因此 NX 350h 或者 NX 350 有望成為國內未來的銷售主力，至於傳聞的 NX 200 目前還正在與原廠積極溝通當中，初期還尚無法與國內消費者見面。
另一款純電車 UX 300e 考量國內消費族群的接受度，在非主流的因素之下今年配額大約會有 200 台左右。而和泰汽車也將與華城電機合作，積極佈局據點的充電樁設施，或者與車主、社區配合溝通建置專用的私人充電座，解決消費者對於車輛售後充電方面的疑慮。