整合集團資源 Stellantis 成立全新設計工作室
由 PSA 與 FCA 共同成立的 Stellantis 汽車集團近來積極整合集團旗下資源，除了先前公布的四款電動車模組化平台之外，日前再度宣布成立全新的設計工作室，將為運輸、工業設計等領域的業者提供設計服務。
7Car 小七車觀點
2021-07-28 18:55:40
全新設計工作室將由 Klaus Busse 和 Arnault Gournac 共同帶領，利用已成立 9 年的 Peugeo Design Lab 和現有 120 個合作項目為基礎，將專業知識領域擴展到其他 Stellantis 品牌，如 Maserati、Jeep、DS Automobiles 和 Lancia。
Klaus Busse 目前負責管理 Maserat 與 Jeep 品牌，並且將在全新的 Stellantis 設計工作室擔任設計主管；Arnault Gournac 則是 Peugeot Design Lab 和 Cycles Peugeot 的主管，將與 Busse 共同為全新的 Design Studio 拓展全球市場的業務。
雖然 Stellantis Design Studio 是以 Peugeot Design Lab 的組織延伸而成，但後者主要負責的業務還不會完全消失，不過隨著設計工作室的拓展計劃順利，Stellantis 也不排除整合專業設計技術，將集團資源最大效益化，提高旗下品牌的識別與價值。