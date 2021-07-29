【試駕】與1.0時尚版同價格，Kia Stonic 1.4驚艷版值得買嗎？

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Kia之前帶來了小改Stonic，除外觀微微更動外，最大進化就是導入Level 2半自動駕駛，1.0T車型更配置48V輕油電系統，這都讓Stonic於市場變得更有吸引力。而先前我們又再次試駕Stonic，不過車型版本則是1.4驚艷版，除了動力系統不同，反而更好奇1.4驚艷版到底值不值得買？
以價格來看此次試駕的1.4驚艷版與1.0T時尚版皆為79.9萬元，但兩車型在配備方面卻有不少差異，首先外觀方面主要在於1.4車型頭燈沒有LED僅配置投射式燈組，但卻有轉向輔助照明，另外也沒有雙色車頂等如此而已。
相較於外觀車室配備差異就頗為明顯，除同樣配有無線AppleCarplay/Android Auto與8吋多媒體觸控系統，差異之處1.4驚艷版座椅為皮質，1.0T時尚則為織布材質，再來1.4驚艷有Push Start引擎啟動、智慧感應遙控鑰匙與恆溫空調，但卻少了怠速熄火與Drive Mode可變行車駕馭系統配備。不過在Drive Wise智慧安全輔助系統方面1.4驚艷版反而討喜，除同樣具備SCC 智慧巡航控制與LFA 進階型車道維持輔助帶來Level 2半自動駕駛功能，還較1.0T時尚版多了BCA盲區防撞主動煞車輔助、BCW盲區偵測警示、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助、RCCW後方交通防撞警示、LCA車道變換警示等配備。
除了配備1.4驚艷版與1.0T時尚版另一最大差別就是動力與變速系統，1.0升排氣量雖較小但有渦輪系統輔助，因此有著120hp/20.4kgm最大輸出，搭配48V輕油電系統與七速自手排也讓油耗達到19.9km/L。而1.4升車型則是自然進氣搭配六速手自排設定，所以在動力輸出只有100hp/13.6kgm，油耗當然也沒1.0升優異，但也有14.7km/L表現。
除了帳面數據差異外，實際駕駛也有明顯不同，相較與1.0升車型1.4升車型在加速部分並無明顯力道僅能以順暢形容，線性堆疊輸出反應與動力數據即使進一步深踩也不會有更多鮮明的動力湧現，整體表現用於代步通勤，偶而上山出遊也還能輕鬆應付。雖動力輸出有所差距，但操控兩車型都一樣擁有近似歐系的調性，沉穩紮實的反應回饋讓這類小型跨界休旅也有穩定討喜的動態，於同級更有著數一數二的水準。
綜合上述，若預算允許別考慮就直接攻頂選擇1.0T驚艷版，而在意6萬元價差就選擇1.4驚艷版與1.0T時尚版，至於兩版本要如何選擇？假設多數以代步通勤為主，對於性能沒有太多要求，又不想犧牲安全科技配備，建議選擇1.4驚艷版，只是要能接受14.7km/L油耗與一年多付3,280元稅金。反過來若在乎動力大小要更好的加速感受與油耗和省稅金，那1.0升車型相對適合，只是少了BCA、BCW、RCCA、RCCW、LCA等配備，但同樣也有具備半自動駕駛功能，這樣應該知道要如何選了吧。