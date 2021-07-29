▲ BMW 悅動未來 Inspire the Future 設計徵選

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW「Inspire the Future 設計徵選」活動時程
時間
項目
2021年7月28日(三)至2021年9月3日(五)
第一階段初審收件
2021年9月13日(一)至2021年9月30日(四)
第二階段複審收件
2021年10月13日(三)
複審優選作品公布
2021年10月13日(三)至2021年10月31日(日)
複審優選作品人氣投票
2021年11月1日(一)
決審結果公布
2GameSome - 有車賞
2021-07-29 01:55:01
時間
項目
2021年7月28日(三)至2021年9月3日(五)
第一階段初審收件
2021年9月13日(一)至2021年9月30日(四)
第二階段複審收件
2021年10月13日(三)
複審優選作品公布
2021年10月13日(三)至2021年10月31日(日)
複審優選作品人氣投票
2021年11月1日(一)
決審結果公布
仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？
政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？
高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎
全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？