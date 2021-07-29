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BMW 悅動未來 Inspire the Future 設計徵選

▲ BMW 悅動未來 Inspire the Future 設計徵選
▲ BMW 悅動未來 Inspire the Future 設計徵選

2GameSome - 有車賞

2021-07-29 01:55:01

BMW 總代理汎德今年首度發起 BMW「Inspire the Future 設計徵選」活動，為台灣年輕設計師打造一個嶄露頭角的絕佳舞台，並邀請到跨界國民主持黃子佼、金曲獎視覺統籌暨設計師顏伯駿、藝術策展人/演員丁春誠、金馬獎指定官方造型師暨時尚部落客不理姬關擔任評審，最終獲選者所創作出的聖誕禮盒將於「兒童福利聯盟文教基金會」平台進行募款，募得款項將全數捐予協會，用於兒童福利相關事務，為需要幫助的孩童創造一個更美好的世界。

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BMW  總代理汎德創立以來持續關注兒童福利、青年教育等公共議題，舉辦超過十年的兒童交通安全營每每皆獲得廣大迴響與關注。此次BMW「Inspire the Future 設計徵選」活動，BMW 總代理汎德希望可以發掘並支持更多台灣設計師新銳，同時藉由拋磚引玉的活動讓社會大眾關注兒童福利等相關議題。徵選活動第一階段為參賽作品線上評選，第二階段複審則會透過參賽者提供的實體禮盒作品進行評分，並選出 10 件優選作品於活動官方網站展開人氣投票。最終決審評審則會以概念性(20%)、執行性(65%)與前瞻性(15%)三大評分項目選出優勝作品，並於 2021 年 11 月 1 日公布最終得獎者，包括金獎、銀獎、銅獎與人氣獎，獎金一共超過十萬元。活動報名收件期間為即日起至 2021 年 9 月 3 日中午 12:00 止，報名方式、評選內容與獎項說明等詳細活動規範請參閱活動官方網站：https://mybmw.tw/JOYisBMW

BMWInspire the Future 設計徵選」活動時程

時間

項目

2021年7月28日(三)至2021年9月3日(五)

第一階段初審收件

2021年9月13日(一)至2021年9月30日(四)

第二階段複審收件

2021年10月13日(三)

複審優選作品公布

2021年10月13日(三)至2021年10月31日(日)

複審優選作品人氣投票

2021年11月1日(一)

決審結果公布

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