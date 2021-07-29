▲ 「LEXUS ELECTRIFIED」品牌概念店進駐台北信義區

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「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」於 7 月 28 日正式開幕。Lexus 進駐台北信義區精華地段，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus 精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞 Lexus Electrified 品牌概念及未來願景。
Lexus Electrified新紀元 正式啟動
自2005年推出首款豪華電動化車款 RX400h 後，Lexus 不斷在駕馭表現及環境保護中尋求平衡並持續進步。2019 年 Lexus 於海外發布 「Lexus Electrified」願景，期望透過在油電複合動力技術領域（HEV, Hybrid Electric Vehicle）發展之深厚基礎，以及電動馬達、轉換器、電池等的革新技術，持續創造 Lexus 電動化車款（Electrified Vehicles）的駕馭樂趣。
目前 Lexus 於約 90 個國家銷售包含油電複合車（HEV）及電動車（BEV, Battery Electric Vehicle）共9種電動化車款（Electrified Vehicles）。至 2020年為止，電動化車款就佔了 Lexus 整體銷售佔比的 33%，累計減少了全球約1900 萬噸的二氧化碳，等同約 30 萬台車輛的碳排放量。截至 2021 年 4 月底，Lexus 電動化車款銷售更是再創佳績，全球累積銷售達 200 萬台。Lexus 全車系都有油電複合車（HEV）的動力編成，台灣也將導入電動車（BEV）與插電式油電複合車（PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle）等多元動力選擇，以滿足各種車主需求。
展望未來，Lexus 持續朝提供多元電動化動力邁進，預期至 2025 年前推出 10 餘款電動化車款，也預計在 2050 年前，將電動化車款自零件、材料、製程、物流至回收，整個車輛的生命週期皆實現碳中和的目標。
LSD Café Salon 餐廳 VWI by CHADWANG咖啡 進駐品牌概念店
為了讓大眾更能瞭解 Lexus Electrified 的車款開發理念與未來願景，Lexus 在台北信義區成立了為期一年的品牌概念店，這也是全球首間以 Lexus Electrified 為名的實體複合品牌店。店內特別攜手新創餐廳「LSD Café Salon」及世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策所創立的咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，在概念店推出期間限定餐點。
LSD Café Salon 擅長製作細膩且兼具美學的 Fine Dining，主廚許居廷曾任職國外多間星級餐廳，本次特別為Lexus 結合日式侘寂（Wabi-Sabi）理念，推出四款冷前菜（Canapé）以及三款小主食（Petit Main Course）。
飲品部分品牌概念店與 VWI by CHADWANG 合作，將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳遞出品牌所期待的「人味」。Lexus 也希望透過這些美食，吸引更多消費者踏入品牌概念店內。
Lexus 精品、多元活動進駐 敬邀民眾參加
Lexus 精品也將在品牌概念店展售，每項精品皆融合車款特色，打造一系列專屬生活精品，除了全新 Lexus 包袋系列、皮件組、環保商品、太陽眼鏡、運動帽等個人精品外，對喜愛 GOLF 運動的消費者也可以在品牌概念店找到球桿袋、衣物袋、配件等商品。而汽車模型、品牌服飾、車用精品更是不會缺席，還有與得過 RED DOT 設計獎品牌合作的獨家商品等消費者前來挖掘。
開幕期間，LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店旁廣場將舉辦快閃活動，自 7/31（六）至 8/8（日）止，只要於概念店打卡即可至快閃攤位兌換精美好禮；現場還有設置闖關活動，邀請民眾前來挑戰，任務成功闖關者再送 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店 85 折飲料優惠券乙張。
概念店亦規劃多元型態講座邀請消費大眾一同參加。8-9 月概念店將規劃不同類型的音樂演出及多元風格講座，另外還會舉辦多元手作體驗。詳細的活動資訊都將不定期的在 Lexus 官網及粉絲團公告。
【LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店】
展出期間：即日起~2022 年 5 月 31 日
展示地址：110 台北市信義區松壽路 18 號 1F
營業電話：(02)2722-7003
營業時間：Mon-Sun 11:00~22:00
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店官網：https://www.lexus.com.tw/electrifiedspace/
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店粉絲團：https://reurl.cc/YObkrX
※疫情期間，品牌概念店彈性調整營業時間，請您提前電洽品牌概念店確認營業狀況。
※現場僅提供刷卡付費，任何一家發卡銀行所發行之 VISA、MasterCard、JCB、銀聯接可。同時接受 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Hami Pay 及台灣 Pay 等支付方式。