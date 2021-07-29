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「LEXUS ELECTRIFIED」品牌概念店進駐台北信義區

▲ 「LEXUS ELECTRIFIED」品牌概念店進駐台北信義區
▲ 「LEXUS ELECTRIFIED」品牌概念店進駐台北信義區

2GameSome - 有車賞

2021-07-29 02:25:01

「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」於 7 月 28 日正式開幕。Lexus 進駐台北信義區精華地段，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus 精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞 Lexus Electrified 品牌概念及未來願景。

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Lexus 營業本部賴光雄協理與車輛部王立仁經理於 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店揭幕儀式。
Lexus 營業本部賴光雄協理與車輛部王立仁經理於 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店揭幕儀式。
「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」於 7 月 28 日正式開幕。Lexus 進駐台北信義區精華地段，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus 精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞 Lexus Electrified 品牌概念及未來願景。

LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店於台北信義威秀正式營運
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店於台北信義威秀正式營運
Lexus Electrified新紀元 正式啟動

自2005年推出首款豪華電動化車款 RX400h 後，Lexus 不斷在駕馭表現及環境保護中尋求平衡並持續進步。2019 年 Lexus 於海外發布 「Lexus Electrified」願景，期望透過在油電複合動力技術領域（HEV, Hybrid Electric Vehicle）發展之深厚基礎，以及電動馬達、轉換器、電池等的革新技術，持續創造 Lexus 電動化車款（Electrified Vehicles）的駕馭樂趣。

目前 Lexus 於約 90 個國家銷售包含油電複合車（HEV）及電動車（BEV, Battery Electric Vehicle）共9種電動化車款（Electrified Vehicles）。至 2020年為止，電動化車款就佔了 Lexus 整體銷售佔比的 33%，累計減少了全球約1900 萬噸的二氧化碳，等同約 30 萬台車輛的碳排放量。截至 2021 年 4 月底，Lexus 電動化車款銷售更是再創佳績，全球累積銷售達 200 萬台。Lexus 全車系都有油電複合車（HEV）的動力編成，台灣也將導入電動車（BEV）與插電式油電複合車（PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle）等多元動力選擇，以滿足各種車主需求。

展望未來，Lexus 持續朝提供多元電動化動力邁進，預期至 2025 年前推出 10 餘款電動化車款，也預計在 2050 年前，將電動化車款自零件、材料、製程、物流至回收，整個車輛的生命週期皆實現碳中和的目標。

LSD Café Salon 餐廳 VWI by CHADWANG咖啡 進駐品牌概念店

為了讓大眾更能瞭解 Lexus Electrified 的車款開發理念與未來願景，Lexus 在台北信義區成立了為期一年的品牌概念店，這也是全球首間以 Lexus Electrified 為名的實體複合品牌店。店內特別攜手新創餐廳「LSD Café Salon」及世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策所創立的咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，在概念店推出期間限定餐點。

LSD Café Salon 擅長製作細膩且兼具美學的 Fine Dining，主廚許居廷曾任職國外多間星級餐廳，本次特別為Lexus 結合日式侘寂（Wabi-Sabi）理念，推出四款冷前菜（Canapé）以及三款小主食（Petit Main Course）。

飲品部分品牌概念店與 VWI by CHADWANG 合作，將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳遞出品牌所期待的「人味」。Lexus 也希望透過這些美食，吸引更多消費者踏入品牌概念店內。

LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店與 LSD Café Salon 餐廳及 VWI by CHADWANG 咖啡合作。
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店與 LSD Café Salon 餐廳及 VWI by CHADWANG 咖啡合作。
Lexus 精品、多元活動進駐 敬邀民眾參加

Lexus 精品也將在品牌概念店展售，每項精品皆融合車款特色，打造一系列專屬生活精品，除了全新 Lexus 包袋系列、皮件組、環保商品、太陽眼鏡、運動帽等個人精品外，對喜愛 GOLF 運動的消費者也可以在品牌概念店找到球桿袋、衣物袋、配件等商品。而汽車模型、品牌服飾、車用精品更是不會缺席，還有與得過 RED DOT 設計獎品牌合作的獨家商品等消費者前來挖掘。

開幕期間，LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店旁廣場將舉辦快閃活動，自 7/31（六）至 8/8（日）止，只要於概念店打卡即可至快閃攤位兌換精美好禮；現場還有設置闖關活動，邀請民眾前來挑戰，任務成功闖關者再送 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店 85 折飲料優惠券乙張。

概念店亦規劃多元型態講座邀請消費大眾一同參加。8-9 月概念店將規劃不同類型的音樂演出及多元風格講座，另外還會舉辦多元手作體驗。詳細的活動資訊都將不定期的在 Lexus 官網及粉絲團公告。

LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店】

展出期間：即日起~2022 年 5 月 31 日

展示地址：110 台北市信義區松壽路 18 號 1F

營業電話：(02)2722-7003

營業時間：Mon-Sun  11:00~22:00

LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店官網：https://www.lexus.com.tw/electrifiedspace/

LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店粉絲團：https://reurl.cc/YObkrX

※疫情期間，品牌概念店彈性調整營業時間，請您提前電洽品牌概念店確認營業狀況。

※現場僅提供刷卡付費，任何一家發卡銀行所發行之 VISA、MasterCard、JCB、銀聯接可。同時接受 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Hami Pay 及台灣 Pay 等支付方式。

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