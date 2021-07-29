預定 9 月上市　全新第四代 Honda Fit 1.5 i-VTEC 汽油版實拍

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第四代 Fit 於今年 6/18 公佈預售資訊，全車系將提供 1.5 i-VTEC 汽油版及 1.5 e:HEV 油電版兩個車型等級，預售價分別是新台幣 76.9萬元與 86.9 萬元整，正式售價將在 9 月公布。先前 7Car<小七車觀點>接獲台灣本田已針對全台據點進行新車的教育訓練的消息後，前往北投展示中心實際拍攝 [請按此參閱]，今日則在預賞會中進一步拍攝細節。
第四代 Fit 於 2019 年 10 月舉行的第 46 屆東京車展進行首發，本次國產 Fit 遵循日規車型導向，在外觀部分捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現。車頭水箱罩面積大幅度縮減，並且採用貫穿式的氣壩設計與兩側的導流造型相連在一起。從車側來看，雙 A 柱的設計擁有更大的三角窗面積，行車視野更加出色，官方宣稱遇到碰撞時安全性更高。而車尾方面則可以看出保桿更加飽滿圓潤，尾燈也改成橫置設計，並配備了 LED 光條。
車頭水箱罩面積大幅度縮減，並且採用貫穿式的氣壩設計與兩側的導流造型相連在一起。
前擋風玻璃面積相當大，雨刷採用軟骨設計。
車頭燈面積增大，並全面導入 Full LED 光源。
前保險敢下方採用塑料飾板點綴，內部未搭載霧燈。
第四代 Fit 捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現，A 柱變得更為傾斜，使前三角窗面積加大。
輪圈採用雙色切削設計，配胎選用 Dunlop Enasave EC330，尺碼為 185/55 R16 87H。
後煞車自第三代的鼓式改為碟式。
尾燈造型自第三代的單件式設計改為橫置兩件式，內部採用 LED 導光條搭配傳統燈泡，而行李廂蓋中的 FIT 字樣也改為最新世代 Honda 家族化設計。
油箱蓋設於左後葉子板中，與尾燈組相連，直接按下外蓋即可掀起，無需從駕駛座拉動拉柄，從貼紙來看僅需使用 92 無鉛汽油。
鯊魚鰭天線施以黑色烤漆。
內裝方面，第四代 Fit 強調舒適的氛圍，大量以水平線條鋪陳，中控台上方相當平整，並首度配備全液晶儀表板，中控台也換上 8 吋多媒體系統，原先的觸控式空調面版則改為旋鈕控制。這次國產版的座椅也同步採用與日規相同的新一代 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，柔軟的回饋相當舒適。
行李廂蓋門檻向下延伸，有助於拿取物品，後保險桿中設有 2 組停車雷達，反光片位於兩側下方，排氣管採用右側單邊單出向下排放的隱藏式設計。
方向盤採用兩幅式設計，兩側提供多功能按鈕，後方設有換檔撥片。
方向盤左側按鈕可操作音響及通話等功能。
燈光撥桿可見到第四代 Fit 具備自動啟閉頭燈，後霧燈採用旋鈕設計。
右側撥桿可操作 ACC 主動式車距調節定速巡航系統及 LKAS 車道維持輔助系統。
雨刷撥桿提供間歇調整功能。
Push Start 引擎啟閉系統附有情境式背光設計，於熄火狀態會閃爍紅光。
駕駛座旁控制區域整合頭燈照射高度調整、停車雷達開關、VSA 車身動態穩定控制系統開關及 Honda SENSING 系統開關。
第四代 Fit 首度配備全液晶儀表板，但警示燈號、水溫及油量則採用燈號呈現。
中控台也換上 8 吋多媒體系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接功能，右側設有實體按鍵。
空調為單區恆溫設計，透過旋鈕及按鈕操作，搭配上方燈號呈現運作狀態。
中控台下方設有 2 組 USB Type-A 插座、1 組 12V 180W 電源插座及具止滑功能的置物空間。
排檔座採用白色飾板，排檔桿為傳統設計。
EPB 電子式駐車煞車及 Brake Hold 功能為標準配備，一旁還設有 ECON 節能駕駛模式開關。
中央鞍部座提供 2 組置杯座，造型為圓形搭配方形，底板提供止滑功能，但無夾緊設計。
中央扶手掀起後可見到置物凹槽，內部深度不錯，但不具植絨處理。
冷氣出風口前方設有置杯座，儀錶板亮度調整按鈕位在旁邊。
四門均為電動升降，但僅駕駛座提供單鍵啟閉功能，後視鏡可電動收折，並支援電動調整。
油門與煞車踏板具備止滑處理，左側設有休息踏板。
超大面積的三角窗帶來相當優異的視野。
雙 A 柱設計對於右側視線的提昇相當有感。
副駕駛座空調出風口也設有置杯座。
手套箱採用上下雙層設計。
雙前座遮陽板均設有化妝鏡，內部提供保護蓋但無照明燈。
新一代 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，柔軟的回饋相當舒適。
雙前座椅調整全數為手動設計。
後座空間表現一如以往優異，且包覆性也較舊款優異許多。
車門開啟角度相當大，輔以門框偏向方正的設計使上下車頗為輕鬆。
後門板加入鋼琴烤漆飾板，提置杯座及揚聲器。
雙前座椅背均提供地圖袋。
後座未設有充電插座與空調出風口。
所有車門上方均提供把手。
雖然原廠尚未公布行李廂容積表現，但其平整度表現不錯，透過 6/4 比例後座傾倒亦有優異的平整化表現。
行李廂兩側設有掛勾，燈光則僅在左側提供。
掀開行李廂底板可見到補胎工具與置物凹槽。
主動安全系統部分，國產 Fit 全車系標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。另外全車系也標配 6 具氣囊，e:HEV 油電版再提供膝部氣囊、BSI 盲點偵測系統以及 Smart Entry 摸門解鎖功能等。
行李廂蓋右側提供凹槽，便於關閉尾門，而不致於弄髒手部。
動力配置方面，入門的汽油版採用 1.5 升 DOHC i-VTEC 直列四缸汽油引擎、1.5 e:HEV 則配置最新世代的 1.5L 直列 4 缸 DOHC 自然進氣汽油引擎搭配 2 組 H5 電動馬達構成油電複合系統，輸出表現還有待原廠公布。
前擋風玻璃中央上方設有鏡頭模組，帶來 Honda SENSING 功能。
汽油版採用 1.5 升 DOHC i-VTEC 直列四缸汽油引擎。
綜合來看，第四代國產 Fit 因日規導向以及新技術應用之下產品力大增，成本也隨之提高，使價格上免不了較前一代上漲，對於市場接受度會是一場考驗，7Car<小七車觀點>將持續追蹤第 4 代 Fit 更多最新消息，敬請鎖定。