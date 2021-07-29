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介於 T-ROC 與 T-Cross 之間　Volkswagen Taigo 歐洲市場亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-29 13:55:40

Volkswagen 今年 3 月底宣布將在歐洲市場推出一款全新入門級距休旅 Taigo，藉以透過更多元的產品開拓市場表現。在先前公布設計草圖之後，日前正式公布 Taigo 實車的面貌。

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Taigo 正是去年於南美市場發表的 Nivus 歐規版本，車長 4,260mm、車寬 1,750mm、車高 1,490mm，軸距為 2,566mm，尺碼介於 T-ROC 和 T-Corss 之間，並同樣在西班牙的 Pamplona 工廠一起與 Polo、T-Cross 生產供應市場。從外觀上來看，Volkswagen Taigo 車頭採用單幅式鍍鉻水箱護罩設計，前保險桿具備大面積黑色格柵設計，兩側霧燈周圍形成碩大的開口設計，整體相當動感年輕。同時頭燈也採用了 LED 光源，進一步提升科技感受。在車側部分，Nivus 採用類 Coupe 的造型設計，並且擁有黑色外觀化套件，車頂具備行李架機能。最後在車尾部分，傾斜的 C 柱及後窗線條營造出運動的風貌，並且配備了車頂尾翼、LED 尾燈組，科技感相當充足。

內裝部分採用與 Nivus 相似的駕駛導向設計，配備 10.25 吋全液晶螢幕以及 9.2 吋多媒體系統，值得住意的是空調介面也換上與 Tigaun、Arteon 相同的觸控面板，藉此提升車內質感表現。安全表現上，配備駕駛疲勞警示系統、ESC(電子穩定控制)、坡道起步輔助系統(HHC)，Keyless 和倒車顯影等功能，另外提供 ACC 主動式巡航控制系統與緊急剎車系統選配。

動力表現上，預計同樣搭載 1.0 TSI 渦輪增壓直列三缸引擎與 1.5 TSI 渦輪增壓四缸引擎，三缸引擎分別提供 95hp 和 110hp 的輸出表現，四缸引擎則為 150hp。Taigo 將是主攻歐洲入門車市場的車款，導入國內市場的機會並不高。

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