新台幣 316 萬元起　BMW iX 正式在台展開預售

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外觀方面，iX 配置線條細長的 LED 頭燈組，水箱罩承襲直立式雙腎型設計，內部導入 Shy Tech 引擎科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。車側採用無窗框車門及隱藏式把手，車尾燈具融入尾門線條，並將後鏡頭嵌入廠徽當中，全車也配置 Sport Package 運動化外觀套件。
內裝方面，iX 採用天然真皮包覆內裝，也天然橄欖葉鞣製的材質，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件、電控調節採光全景式玻璃車頂，以及結合 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕的一體式曲面螢幕，配上 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，亦支援智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合功能，更配備 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，駕駛無需取出 iPhone 即可解鎖車門。
動力配置方面，iX 採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，整合電動馬達、動力控制模組與變速系統，搭配鋰電池模組。xDrive40 搭載 76.6kWh 容量電池，可輸出 326hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成，WLTP 最高續航里程為 425 公里；xDrive50 搭載 111.5kWh 容量電池，可輸出 523hp 最大馬力及 765Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成，WLTP 最高續航里程為 630 公里，最快約 10 分鐘可增加 150 公里續航里程，還具備與 Hans Zimmer 合作開發的電能聲浪。
總代理汎德規劃於國內設計 14 處 BMW i 直流高速充電站，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座，打造環台充電網，另外也將會陸續建置環島 BMW i 直流高速充電站建置，預計將配置充電功率 300kW 以上的充電座，消弭里程焦慮。有關 BMW iX 及 i4 電動車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。