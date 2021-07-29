高顏值科技掀背　第四代 Audi A3 Sportback 30 TFSI 試駕

●全新第四代大改款。
●採用家族化特徵的銳利線條輪廓，車頭具備蜂巢格柵的大型寬幅單體式六角型水箱護罩設計；保桿兩側採用大型斜角設計進氣口；內凹設計的車側鈑件折線與楔形尾燈組；配備後尾門擾流板及後保桿下方擴散器和梯形尾飾管。
●導入新世代直覺化數位座艙，配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，並配置 10.1 吋MMI多媒體觸控螢幕。
●具備完整駕駛輔助系統包括：ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、主動緊急待援輔助系統、車道變換輔助系統(盲點警示)、離車安全警示、後方橫向車流警示及自動停車輔助系統等。
●導入 48V 輕型複合動力系統。
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自 1996 年問世的 Audi A3 可說是開創豪華中小型掀背車級距的始祖，發展 25 年迄今經歷了四代的演化，向來是年輕消費族群初次接觸主流豪華品牌的選項之一。隨著第三代車型成為歷史，台灣奧迪正式於今年四月引進第四代 Audi A3 Sprotback，引進兩款動力及六種編成選擇，今次的主角更以 138 萬的入手價成為同級間最吸引的選擇。
第四代 A3 Sportback 外觀設計上採用了品牌最新的設計語彙，運用剛勁而銳利的車身線條肌理，透過前保桿與側裙折線與尾翼大幅提升運動型格氣息。車頭寬扁的 Singleframe 單體式盾型水箱護罩突顯了動態感受，而全新的 LED 頭燈造型相當搶眼，並且具備了更豐富的照明技術。楔形的車側線條，搭配車身上半部涵蓋平坦式尾窗及尾燈上緣切線，讓全新 A3 Sportback 視覺上更顯修長。至於車側下半部鈑件採用的內凹設計，其線條延伸至後輪拱時刻畫出另一道上揚曲線，並與車側窗框輪廓交疊，營造出充滿肌力感的車體線條。而在 LED 尾燈的設計當中，也透過菱形陣列光條賦予全新的車尾精神。
新一代 A3 Sportback 長寬高分別是 4,345mm x 1,816mm x 1,429mm，軸距為 2,624mm。
車尾在後尾門擾流板、楔形尾燈組及周圍環形肩線等設計的相互襯托下，營造出與改款前截然不同的氣息。
寬大的單體式六角形水箱護罩和蜂窩狀格柵組成，賦予車頭銳利感與視覺效果。
LED 頭燈採用扁平楔形設計，搭配外角處另一組向下延伸的梯形角燈，透過銳利線條凸顯其跑格氛圍。
輪圈採用五幅式雙肋設計，配胎尺碼為 225/45 R17。
LED 尾燈內部透過菱形陣列光條賦予全新的車尾精神。
車艙方面採用採取駕駛人導向作為設計主軸，中控介面提供 12.3 吋 Audi Virtual Cockpit 全數位虛擬駕駛艙，以及搭載 10.1 吋最新一代觸控螢幕 MMI 多媒體資訊整合系統，多項功能皆可透過觸控螢幕調整，並首次新增電子線傳排檔設計、觸控音響控制旋鈕，全車系更標配具有 10 支揚聲器的六聲道環繞音響系；語音控制方面則採用更精進的聲控辨識系統，而中控台大幅度倚向駕駛的傾斜角度則給予駕駛更便利的操作環境，讓駕駛在車輛行進中操作更從容、安全。
全新樣式的三幅式皮質方向盤與過往差異性不大，兩側設有多功能操作按鈕與滾輪，後方設有換檔撥片，恰當的盤徑帶來舒適的握感。
12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 採用繁體中文化介面，可進行豐富的顯示介面切換，判讀上相當清楚明瞭。
中控台螢幕配備最新世代的 MMI 多媒體導航 10.1 吋觸控螢幕，具備觸控回饋操作，科技感受較過往鮮明許多。
空調介面與 Q3 一樣維持傳統實體按鍵，不過全數使用平面按鍵操作，並無旋鈕設計。
中央鞍座前方提供兩組 USB-C 插孔。
無線充電板整合於中央鞍座前方空間，下方也設計檔板方便固定手機。
音量、開關以及歌曲切換全數採用觸控式操作。
中央鞍座前端採用電子線傳排擋座，帶來更加簡潔的鋪陳。
中央鞍作後端整合電子式手煞車、12V 電源供應、置物凹槽及置杯座。
燈組開關採用實體按鍵並整合於方向盤左側。
A3 30 TFSI 車型雙前座採用傳統手動調整機能，包覆程度與舒適表現均屬上乘，惟支撐表現略有不足。
後座配備空調出風口，乘客可設定風量及風向，下方提供一組 12V 插座。
前座椅背提供網狀地圖袋功能。
後座椅墊的柔軟度及支撐表現適中，膝部空間同樣較為緊湊，與過往差異性並不大，與同級相比屬伯仲之間。
值得一提的是後座中央幅手杯架採用縱向設計，以利兩側的乘客擁有足夠的手部空間。
第四代 A3 在標準狀態之下具備 380 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒可提昇至最高 1,200 公升之譜，尾門採用傳統手動啟閉設計，電動功能需額外選配。
安全方面搭載了都會行車輔助套件、公路行車輔助套件，整合了車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護與預警式安全防護等，公路行車輔助套件則整合了 ACC 全速域主動式定速巡航、塞車輔助、前方預警式安全防護、主動式車道維持及偏離警示、撞擊閃避輔助系統與左轉預警輔助系統等配備。
動力配置方面，A3 30 TFSI 採用 999cc 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕型複合動力系統，於 5,500rpm 間可輸出 110hp 最大馬力，於 2,000~3,000rpm 可輸出 20.4kgm 峰值扭力，搭配 S-tronic 7 速雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 10.6 秒完成，平均油耗為 20.1km/L。
A3 30 TFSI 車型配置的三缸引擎具備水準內的運轉精緻度，其搭配的 48V 輕型油電複合動力系統在起步與煞停切換順暢，整體匹配性與成熟度均相當良好。而加速感受方面在 S-tronic 7 速雙離合器自手排變速箱的傳遞不算強勁，輕巧的步進感適合日常代步使用。
行路感受方面，A3 的懸吊設定不失德系車慣有的扎實回饋，方向盤設定頗為輕盈，左右死點也不大，創造易於上手的親民風格。在 NVH 工程方面，對於碎震的抑制效果也算是良好，不過遇上顛簸路面時，底盤傳入室內的聲音相較於實際體感的晃動略大一些，但對整體乘駕質感的影響還在可接受範圍。
此回試駕的 A3 Sportback 30 TFSI 動力以小排量渦輪引擎搭配運作平順的 48V 輕型複合動力系統兼具了燃油效益與合宜動力，而此次大改款在新潮外觀加持之下，搭配科技化座艙輔以完整的安全輔助配備，透過極具競爭力的價格優勢，展現出同級間相當不錯的吸引力。