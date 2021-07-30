女孩的新春天─7.8萬起，PGO Spring 125 摩登上市

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Spring 以法式浪漫，簡約經典為主軸，打造東方女孩也能輕鬆駕馭的法式簡約。Spring 有初始、根源、活躍、湧泉.. ...等充滿生氣之意，設計師巧妙活化並復刻經典的記憶連結，有別於 PGO 過往暢銷車款的圓潤車身外型，運用自然紋理、優美曲線，讓視覺拉長延伸，極簡、流線、絕美的車體風格質感呈現。全車採用 LED 燈具，耀眼而吸睛，高辨識度的經典頭燈、迴力鏢造型全時定位燈及導光條尾燈，自帶鎂光燈的 Spring，無疑到哪都是最美嬌點。此外，擋風版上的小盾牌與車身線條相互呼應，更成為風格新亮點。
動力部分，PGO Spring 擁有一顆強勁的心臟，搭載向來引以為傲的 Robust Cooling Technology 油冷高效能動力技術，不僅大幅提升引擎降溫效率，長時間更確保高速運轉耐久犀利，並創造出同級車最高極速。此外，NASA 高科技鋁合金科技活塞，配置世界大廠 BOSCH 噴射引擎科技，讓行駛中的油氣混合更均勻，燃燒更加完全，在動力輸出上，以 10.88ps 最大馬力大幅領先同級車 30% 以上，在 5,000 rpm時即可發揮超過 90% 的最大扭力，性能直逼更高級數速克達。除此之外，HTR 高滾流比進氣道設計、滾子式進排氣搖臂、內凹式進排氣凸輪以及高剛性一體式汽缸頭的搭配，猶如 Spring 「湧泉」般有著充沛、源源不絕的動力輸出 ，讓 4V 引擎高轉速、高馬力、高性能、長壽命的特性展露無遺。
有別於多數速克達仍以傳統鑰匙啟動，PGO Spring 首度結合 Keyless 無鑰匙系統，搭配 NFC 智慧鑰匙卡片，取代傳統鑰匙，具有高達 281 兆組防盜編碼，不僅收納便易，還能確保極高防盜性，輕靠指定位置「逼」一聲，即可啟動多功能旋鈕；還擔心找不到鑰匙嗎？ Keyless 讓你驚豔無鑰而馭的魅力！此外，PGO 同級車首創全新智能 APP 功能，不但整合了車況診斷、保養維修履歷外，更結合儀表防盜功能、夜間 LED 氣氛燈控制，其中LED氣氛燈具有360種顏色可調整，可以跟隨天氣、跟隨心情，到哪都能輕鬆變換新色彩。
PGO Spring 為了營造無可挑剔的貼心，在車身設計上，740mm 低坐高、305mm 寬敞置腳空間、防滑適意後扶手搭配寬體沙發座墊，無論您自載、雙載、和毛小孩出遊，都能感受到無比舒適；在安全性上，PGO 一貫給予極高的制動力，前後雙碟，可選配 CBS 或 ABS 煞車系統，讓您有效煞停最安心；在貼心配備上，為應變載重量與路況，搭配了五段可調雙槍後雙避震器，可依需求進行調整，而前置 QC 3.0 USB 充電座讓您出遊不失聯、22L 魔術大容量車廂 ¾ 罩安全帽與大托特包輕鬆放、一鍵即開坐墊裝置讓您隨意取放物品免熄火。
主打女性使用與摩登設計的PGO Spring 125 ，將提供CBS與ABS兩個版本，價格分別為為7.8萬與8.8萬，即日起至 2021/08/31 止，至 PGO 直營/經銷門市訂購 Spring 125，可享價值超過 $6,000 摩登極致獻禮，包括：
- 20 吋精品行李箱，市價 $3,690 (數量有限贈完為止)
- 丟車賠車保障，市價 $2,500
- 華南聯名卡享 24 期分期 0 利率
“今年買車明年付款”，讓消費者有更多元的購車選擇！詳情官網 https://pgo.com.tw/index/ 或洽 PGO 直營/經銷門市。
【公告市售價】
Spring 125 CBS 版 $78,000
Spring 125 ABS 版 $88,000