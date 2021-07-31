iPhone13九月登場　蘋果打造新挑戰者　立訊步步進逼鴻海

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去一年來，立訊進攻iPhone供應鏈的大動作不斷。去年7月，第三大iPhone組裝廠緯創宣布以33億元人民幣，將組裝iPhone的昆山廠賣給立訊；今年1月1日，緯創旗下的緯創投資（江蘇）及緯新資通（昆山）股權，已交割給立訊。根據緯創年報，緯創仍持有不少立訊股票，立訊分食鴻海商機，緯創也將獲利。
立訊擴大布局 搶鴻海地盤
去年，第二大iPhone組裝廠和碩，先宣布旗下金屬機殼廠鎧勝下市，今年1月和碩公告，鎧勝與中國立訊合資成立公司。現在，位於江蘇鹽城的立鎧精密科技，立訊已控有48%股權，而和碩控有的日麗國際則持有四六%股權，立訊跨入iPhone機殼的布局已基本完成。
今年7月3日，立訊也在江蘇昆山成立立芯精密智造，進軍SiP系統級封裝業務。3天後，7月6日，長虹建設也公告，台灣立訊精密以15.76億元，買下位於台北市民權東路的長虹新銳科技大樓。立訊正積極在兩岸布局，在蘋果力推下，和碩和緯創在iPhone供應鏈角色下降，吐出關鍵資源，中國本土新對手立訊正式浮上台面，和老大哥鴻海競爭。
這件事為何重要？因為iPhone組裝廠是蘋果供應鏈的核心，表面上看，組裝iPhone只有極為微薄的毛利，但實際上，組裝廠能在第一時間知道蘋果未來要發展哪些技術，需要用到哪些新的零組件，更有機會搶先推薦蘋果使用自家生產的關鍵零組件。
立訊打進iPhone供應鏈，未來有兩個切點，第一，拿下iPhone金屬機殼的供應地位，這是過去可成每年獲利3、4百億元的肥美市場，毛利率更超過4成！分析師預估，立訊明年將想盡辦法把機殼事業打進iPhone供應鏈，「一旦打入，立訊規模會快速接近鴻海」，第二，從半導體系統級封裝技術切入，和日月光旗下環旭合作，提供更小型的聲學元件給蘋果，一旦成功，就能提供更多自製的IC給蘋果。
去年在疫情的干擾下，鴻海靠著老本行iPhone供應鏈，仍交出一張漂亮的成績單。因為其他競爭對手供貨不順，讓蘋果將部分訂單挪給鴻海，也讓蘋果去年新品罕見分批開賣。這一次調整，蘋果把去年銷售量大的高階手機交給立訊，恐怕是蘋果要加大競爭力道，維持供應鏈的平衡。
今年手機仍將是科技產業裡最重要的平台，根據國際數據資訊公司IDC的報告，今年全球手機銷售量將達13.8億支，較去年成長7.7%，明年也將較今年成長3.8%，達14.3億支。
iPhone 13背後 供應鏈大戰
「今年iPhone 13估計可以賣出8千8百萬支，比去年成長10%，」海通國際證券電子首席分析師蒲得宇，他觀察全球手機供應鏈多年，他認為，今年蘋果iPhone將是4個型號同時推出，「預計是9月中發表，9月底上市」，而鴻海和立訊等代工廠將在8月進入iPhone 組裝的高峰。
從規模來看，立訊跟鴻海仍有距離，立訊去年營收為925億元人民幣，約合新台幣3996億元，鴻海去年營收則為5.358兆元新台幣，鴻海規模是立訊的13倍大，鴻海最新年報揭露，今年第1季，最大客戶占鴻海營收比率高達57%！這場競爭牽動鴻海數兆元營收。
蒲得宇觀察，立訊今年1月拿下緯創iPhone供應鏈之後，已開始利用這條生產線生產iPhone 12 Mini。雖然不久iPhone Mini就因銷售不佳而停產，但他也觀察，立訊取得iPhone 13 pro三成訂單後，雖然iPhone pro量較少，今年立訊產量將占所有iPhone供應量7%左右，但他也認為，立訊將是比和碩、緯創更強的對手。
立訊目前是蘋果Air Pods、Apple Watch的供應商，這些當初都是其他供應商認為，無法提高良率的產品，但立訊今年第1季淨利率仍達6%，年報也揭露，立訊去年營收較前年增加48%，淨利年增53%。
蒲得宇觀察，立訊比藍思更快切入iPhone供應鏈，因為iPhone組裝難在大量勞工的管理。立訊在Air Pods、Apple Watch生產過程中證明，立訊能管理數萬名員工，完成精巧的Air Pods和Apple Watch組裝，跟地方政府互動良好。除此之外，立訊在聲學零件、馬達和Apple Watch用的關鍵零組件上，也有一定的供應能力。
相反的，去年買下可成廠房的中國藍思科技，則是想從零組件切入iPhone組裝。由於機殼生產線早已高度自動化，工廠裡沒幾個人，藍思難以藉此證明自己管理大量工人的能力，因此目前最有資格當鴻海頭號挑戰者的公司，仍是立訊。
組裝與鏡頭 台廠仍占優勢
蒲得宇認為，即使立訊加入戰局，「鴻海仍是未來蘋果在iPhone組裝的首選。」他表示，鴻海相關零組件供應極為完整，蘋果在研發新機時，鴻海的配合度和默契、執行力都沒有問題，供應訂單分配上鴻海仍會是龍頭。
但最有力的挑戰者可能會是立訊，「現在留在iPhone供應鏈的台商也不是那麼多了，」蒲得宇認為，立訊打入iPhone供應鏈帶來的影響是，立訊將會培養新一批的大陸iPhone零組件供應商。
但在鏡頭部分，則仍是台廠互爭長短的局面。蒲得宇觀察，由於蘋果今年和明年對鏡頭的升級不大，玉晶光今年在蘋果供應鏈的占比，已十分接近大立光，玉晶光和大立光瓜分主要訂單。而大陸舜宇光學占比仍然非常小，今年第一季，舜宇光學在手機領域的營收，呈嚴重下滑的態勢。
蘋果再次祭出「驅虎吞狼」的計謀，重組「iPhone競爭者聯盟」，把資源全灌到立訊身上，短期立訊規模仍遠小於鴻海，但明、後年立訊規模勢必將快速上升，加上立訊也投入車用電子和半導體，競逐新能源車市場，這些都是鴻海未來投資的重點，立訊會不會成為鴻海集團最危險的敵人，今、明兩年會是關鍵。