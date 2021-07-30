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新台幣 239 萬元起　小改款 Volvo S90 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-30 18:55:40

國際富豪汽車今日 7/30 宣布小改款 Volvo S90 車系正式在台上市，引進編成與建議售價分別是 B4 Momentum (新台幣 239 萬元起)、B4 Inscription (新台幣 270 萬元起) 及 T8 Recharge Inscription (新台幣 305 萬元起)。

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小改款 S90 車系於 2020 年 2 月首發，國內導入車型放大車格，車長自 4,963mm 增加 127mm 來到 5,090mm，軸距自 2,941mm 增加 120mm 來到 3,061mm，車頭在保險桿下半部施以鍍鉻飾條點綴，水箱罩中央換上鏡面廠徽，頭燈除延續雷神之鎚 LED 導光條造型外，還加入解鎖燈光展演，車尾採用新款行李廂蓋折角造型，排氣管改為隱藏式設計。

內裝方面，小改款 S90 導入在既有 12.3 吋數位儀錶及 9 吋觸控螢幕的基礎上，導入全新內裝飾板、劇院式環艙氣氛照明、APMS 車室空氣微粒監測系統、AAC 高效複合清淨科技等新配備，並擁有同級車少見的四區獨立恆溫空調，此外還具備全景電動天窗、harman/kardon 14 支揚聲器音響、水晶排檔頭、滾邊皮質儀錶檯及 Nappa 皮椅等配備，在後座部分更是升級重點，受惠於軸距增加而使腿部空間加長 120mm，還搭載冷熱通風座椅、總裁鍵、獨立車門鎖、後座尊榮智控系統、豪華加長中央扶手、電動後檔遮陽簾等配備，提昇後座乘客享受。

動力配置方面，小改款 S90 導入第三代 Drive-E 48V 輕型油電複合系統，採用 B420T6 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎構成 B4 動力，於 4,800~5,400rpm 間可輸出 197hp 最大馬力，透過 48V 系統還可提供額外 14hp，峰值扭力 30.6kg-m 則可在 1,500~4,200rpm 間發揮，搭配 Geartronic 8 速手自排變速箱及前輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8 秒完成，極速限制為 180km/h，平均油耗為 13.3km/L。至於 T8 Recharge 插電式油電車型可輸出 390hp 綜效最大馬力及 65.3kg-m 峰值扭力，平均油耗達到 45.1km/L。

S90 車系身為 Volvo 的旗艦作品，小改款承襲良好的安全、舒適與設計質感，更進一步放大車身格局，使尊榮感有所提昇，後座表現更在同級車款中脫穎而出，相信對於企業與家庭買家，都更具有吸引力，試駕報導 [請按此參閱]

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