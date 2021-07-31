大夜班誤攝「女鬼臉」！他壯膽嗆：你才像鬼　結局全嚇壞

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原PO形容那張照片，雖然五官不清晰，但看得出是一顆頭，而且還在店裡柱子上方，「柱子有兩層樓這麼高，她就在那邊探出半顆頭在看我」，這讓他感到十分害怕，為了緩解恐怖的氣氛，朋友還開玩笑說「欸，是不是你長的比較像鬼，所以她來找你啊？」他則故意回嗆「靠北喔！你才像鬼！」
事後，原PO並沒有把這件事放心上，直到一個禮拜後，他又要值大夜班，便騎著機車出門，結果途中經過一處竹林區時，耳邊突然傳來女生的聲音，並笑說「嘻嘻，被你發現了」。他嚇得立刻回頭，卻沒有發現任何身影，接著他整台機車像被什麼東西撞到一樣，瞬間在直線馬路上摔車，直接滑進竹林裡，整個臉正面著地，倒在地上動彈不得。
所幸，原PO用僅存的意識聯絡父母，送到醫院急救也只有外傷。媽媽後來得知此事後，怒罵「這種照片要刪掉！你怎麼還去跟朋友講543」，隨後也帶他到廟裡收驚。儀式結束後，廟方人員解釋「祂只是在看你在幹嘛，沒要對你怎樣，結果你這樣開她玩笑，祂很不開心，所以決定給你一個教訓」，他聽完也不敢再開這種玩笑了。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「真的不要隨便開這種玩笑」、「好可怕，鬼門還沒開就被嚇」、「看完抖了一下」、「我整個腦補畫面一堆」、「真的不能亂開玩笑…有的沒那麼好請走」、「還聽到聲音也太恐怖了」、「這種話真的不能亂講」、「朋友沒怎樣嗎」、「我也大夜班，看到這篇，客人超少，害我很害怕」。（編輯：許智超）