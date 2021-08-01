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哪些醫療院所提供「視訊診療」？ 全民健保行動快易通APP即可查

哪些醫療院所提供「視訊診療」？ 全民健保行動快易通APP即可查
哪些醫療院所提供「視訊診療」？ 全民健保行動快易通APP即可查

健康醫療網

2021-08-01 08:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】因應疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫療院所，但有定期就醫服藥需求，健保署自中央流行疫情指揮中心公告全國三級警戒降級或解除之次月底為止，推動全國視訊診療指定院所開設「視訊診療門診」，同時開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，不僅有效減輕患者疫情期間就醫的心理壓力，更可降低暴露風險。

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家住山區就醫難　視訊診療幫大忙

王先生住在台南市東山區，長期固定在住家附近診所就醫，因腹部不適，需要進一步檢查，診所醫師將其轉診至嘉義的醫院並診斷出肝癌早期，經治療後病情穩定定期追蹤。

今年恰逢新型冠狀病毒(COVID-19)疫情肆虐，王先生即便身體稍有不適也不太敢就醫，預定回診日前晚還焦慮到失眠。醫師評估王先生病情尚屬穩定，告知疫情期間可透過「視訊診療」看病，但因不諳智慧型手機操作，於是請王先生可用「電話問診」，看診後由家屬攜帶健保卡至醫院過卡、繳費及領藥。

視訊診療機構　APP就可以查詢

健保署南區林純美組長表示，目前雲嘉南地區已有55家醫院、1,389家基層診所受衛生局指定為視訊診療機構，民眾可透過「全民健保行動快易通APP」即時查詢各縣市視訊診療的院所名單及掛號資訊，以電話或網路預約，亦歡迎加入健保署官方FB、Line帳號，進一步了解視訊診療就醫流程等最新消息；建議可先電話詢問院所，或撥打諮詢專線：0800-030-598，手機請改撥02-4128-6780。



資料來源：健康醫療網 哪些醫療院所提供「視訊診療」？ 全民健保行動快易通APP即可查

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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