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王先生住在台南市東山區，長期固定在住家附近診所就醫，因腹部不適，需要進一步檢查，診所醫師將其轉診至嘉義的醫院並診斷出肝癌早期，經治療後病情穩定定期追蹤。
今年恰逢新型冠狀病毒(COVID-19)疫情肆虐，王先生即便身體稍有不適也不太敢就醫，預定回診日前晚還焦慮到失眠。醫師評估王先生病情尚屬穩定，告知疫情期間可透過「視訊診療」看病，但因不諳智慧型手機操作，於是請王先生可用「電話問診」，看診後由家屬攜帶健保卡至醫院過卡、繳費及領藥。
視訊診療機構 APP就可以查詢
健保署南區林純美組長表示，目前雲嘉南地區已有55家醫院、1,389家基層診所受衛生局指定為視訊診療機構，民眾可透過「全民健保行動快易通APP」即時查詢各縣市視訊診療的院所名單及掛號資訊，以電話或網路預約，亦歡迎加入健保署官方FB、Line帳號，進一步了解視訊診療就醫流程等最新消息；建議可先電話詢問院所，或撥打諮詢專線：0800-030-598，手機請改撥02-4128-6780。
資料來源：健康醫療網 哪些醫療院所提供「視訊診療」？ 全民健保行動快易通APP即可查
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