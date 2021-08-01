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【油價公告】中油、台塑宣布明(02)日起國內汽油漲 0.3 元、柴油不調整

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-01 14:55:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自明（2）日凌晨零時起汽油價格調漲0.3元、柴油不調整，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升25.8元。本週油價除持續維持亞洲鄰近國家最低價機制外，油價平穩措施機制也啟動，雙機制協助替消費者吸收汽、柴油漲幅每公升0.1及1.1元。

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台灣中油表示，本週受國際貨幣基金組織(IMF)上調110年歐美地區經濟成長預測及北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶73.66美元，較前週71.23美元上漲2.43美元，新臺幣兌美元匯率升值0.037元，國內油價依公式計算漲幅為2.62%。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及1.1元；考量民生與產業，油價調整時先維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星) 之限制，並由台灣中油吸收此部分調幅，計算後95無鉛汽油每公升30.3元，已達經濟部公布之油價平穩措施第一階段95汽油每公升30元之門檻，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之0.3元，25%調幅由中油吸收，此吸收調幅經四捨五入計算後，汽、柴油每公升由台灣中油各再吸收0.1元；因雙重平穩機制啟動，亞鄰最低柴油每公升吸收1元，及油價平穩措施汽、柴油每公升再吸收0.1元，合計汽、柴油價格每公升共分別吸收0.1元及1.1元。本週因公式需調整之0.1元及1.1元由台灣中油吸收後，汽油價格實際調漲0.3元、柴油不調整。

台塑石化
台塑石油表示，受到美國原油及成品油庫存降幅高於預期，以及伊朗核協議談判進度停滯等因素影響，促使本週國際油價上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年8月2日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

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